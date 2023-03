Parque Villa-Lobos, em São Paulo, recebe programação gratuita para a Páscoa

Faltam poucos dias para a Páscoa e, apesar de ser comum reunir a família nesta época, nem sempre existem muitas programações específicas para a data. Mas quem busca por algo especial para este feriado, pode comemorar: o Parque Villa-Lobos, em São Paulo, recebe uma série de atividades gratuitas.

A programação faz parte do projeto “Família no Parque” e acontece entre a Sexta-Feira Santa, dia 7 de abril, e o Domingo de Páscoa, dia 9, sempre das 10h às 18h.

+ Agenda: Com entrada grátis, cinema do CCSP faz especial “Madrugada dos Bonecos Assassinos”

O projeto normalmente já traz para toda a família atrações como infláveis gigantes, tirolesa, jet boat e parede de escalada, mas para a Páscoa outras atrações típicas serão incluídas, como caça aos ovos e sessões de fotos com o Coelhinho da Páscoa.

Também vai ser possível participar de caracterizações com maquiagem facial e atividades que renderão brindes, como bombons de chocolate.

As atrações específicas para a Páscoa - caça aos ovos e sessões de fotos - são realizadas gratuitamente. Já os brinquedos do projeto tem ingressos a partir de R$ 8, com a possibilidade de fechar um combo com dez brinquedos por R$ 60. Essas entradas podem ser adquiridas com antecedência pelo site oficial do projeto, evitando assim as filas do local.

“Sempre criamos atrações diferenciadas e temáticas nos feriados prolongados e em datas comemorativas, com o objetivo de proporcionar entretenimento e interatividade a céu aberto para toda a família”, comenta um dos organizadores do “Família no Parque”, Fabio de Francisco.

A organização recomenda que os pais levem uma muda de roupa para as crianças, já que algumas brincadeiras podem envolver o uso de água.

Leia também: Integrantes de Anavitória, Lagum e Bala Desejo estrelam minissérie de comédia musical do Disney Plus