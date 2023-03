Protagonistas de ‘Bridgerton’ tinham “bafo horrível de café”, diz ator

Essas são as 20 séries da Netflix mais vistas da história (Foto: Divulgação/Netflix)

O ator Regé-Jean Page, que interpretou um dos protagonistas da primeira temporada de “Bridgerton”, revelou recentemente que ele e sua colega de elenco, Phoebe Dynevor, tinham um “bafo horrível de café” durante o período em que gravaram a série de TV da Netflix.

“Isso é uma coisa que ninguém sabe sobre ‘Bridgerton’. A Phoebe e eu estávamos com um hálito de café terrível o tempo todo”, disse ele, em entrevista ao programa “The Late Show with Stephen Colbert”, da emissora estadunidense CBS, na última terça-feira (14).

Regé-Jean interpretou o personagem Simon (ou o Duque), enquanto Phoebe deu vida à Daphne.

“Nós fizemos um pacto logo no começo. Isso é uma coisa que você faz, chega no outro ator e diz: ‘ei, tem cenas depois do almoço, quais são nossas regras?’”, explicou ele.

O acordo era que eles poderiam consumir café à vontade durante todo o período de gravações, já que ambos são fãs da bebida. A conversa foi necessária pois os atores gravaram diversas cenas de beijo e envolvimento íntimo de um modo geral.

“Foi tipo, graças a Deus!”, riu ele, sobre seu pacto peculiar. “Então tivemos um espaço seguro para o café durante todo a série.”

Em 2021, Phoebe já tinha dado uma entrevista à revista Glamour falando sobre o mesmo assunto, apesar de considerar o cheiro bom, na verdade.

“Ele cheira muito, muito bem. Ele nunca, nunca teve mau hálito e não fuma ou algo assim. Nós dois bebemos muito café, então às vezes nós dois cheiramos assim, o que foi bom”, disse ela, na época.

A primeira temporada de “Bridgerton” foi ao ar pela Netflix no final de 2020 e logo se tornou um sucesso estrondoso de audiência, incluindo no Brasil. A narrativa se passa em uma realeza britânica fictícia, ambientada no século 19.

