“Perigoso”, diz Keanu Reeves sobre violência no Brasil

NOTA DE REPUDIO:

Repudiamos as infelizes alegações de Keanu Reeves de q o Brasil seria perigoso até pra John Wick, convido ele a vir para São Paulo região da luz onde reina a paz ou para qualquer morro do Rio que comece com COMPLEXO, venha para o RN onde a paz pode ser⤵️ pic.twitter.com/4opKlacFyP