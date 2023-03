Mais Você: “Muito feliz”, diz Larissa sobre aprovação de Bianca Andrade para relacionamento com Fred

Larissa Santos conversou com Ana Maria Braga no “Café com Eliminado” nesta quarta-feira (15) (Foto: Reprodução/Globoplay)

O “Mais Você” desta quarta-feira (15) começou com o “Café com Eliminado”, com a ex-sister Larissa Santos, que deixou o “Big Brother Brasil” na última terça-feira (14).

A treinadora conversou com Ana Maria Braga sobre sua experiência na casa - e boa parte desse bate-papo acabou sendo, na verdade, sobre seu relacionamento com o youtuber Fred.

“Quando ele foi para o Quarto Branco eu fiquei muito abalada. Eu fico com o coração apertado de ver ele triste”, confessou. “Estava nítido na minha cara, acampei perto daquele botão. Eu estava angustiada com ele lá, foi naquele momento que eu vi que eu gostava mesmo dele”, revelou a ex-sister.

Ana Maria mostrou a ela algumas brincadeiras que os internautas fizeram sobre o casal, incluindo a ex-namorada de Fred, Bianca Andrade (mais conhecida como Boca Rosa), mãe do filho dele.

“Achei lindo, super legal! Eu já acompanhava a Bianca, uso as maquiagens dela mesmo e estou muito feliz que ela tuitou isso”, disse Larissa.

Larissa é gata, goxxxtosa, gente boa, dorme de pé preto e ainda usa A MINHA BASE! Que mulher! 🤤 hahahahaha pic.twitter.com/ZlVtnL8Plt — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) January 21, 2023

Ela está torcendo para reencontrar o crush fora do reality show. “Eu sei que aqui fora a gente vai se encontrar e vai ser só alegria”, declarou a treinadora. Mas também torce para que ele vença o BBB. “Ele e Bruna são minha torcida”, contou.

Triângulo com ‘Guskey’

Ana Maria não poupou Larissa do ciúmes que Key Alves sentia dela. Na conversa no “Mais Você”, a apresentadora revelou vídeos da jogadora de vôlei reclamando da eliminada desta semana.

“Eu acho é graça disso. Achei o ‘ó do borogodó' ela achar isso, que eu fui para o banheiro ver ele, quando eu estava só escovando os dentes. E na festa eu estava apenas falando com a Bruna”, se justificou.

“Eu já estava com o Fred, não tinha motivo nenhum pra ela achar isso. Os dois não estavam vendo as coisas com clareza”, completou.

Por outro lado, Larissa confessou ter recebido um toque de Bruna. Segundo a ex-BBB, Christian tinha avisado a atriz que Key tinha ciúmes de Larissa com Gustavo. “Mas ela nunca tinha falado nada pra mim”, disse.

