“Fé”: Simony chega ao fim do tratamento contra câncer

A cantora Simony revelou que chegou ao fim de seu tratamento contra um câncer no intestino na última terça-feira (14). Agora, segundo a famosa, ela deve passar por uma bateria de exames.

“Hoje é um dia de expectativas, ansiedade, medo. Amanhã farei novamente todos os meus exames. Passa o filme na cabeça, frio na barriga, tudo”, escreveu ela, na segunda-feira (13).

“Eu não controlo nada, tudo está nas mãos dele de Deus. Assim que eu tiver o resultado conto pra vocês. FÉ SEMPRE. Um dia de cada vez. Eu acredito na minha cura”, continuou, na legenda do post.

A foto mostra uma selfie em que aparece loira, após fazer um tratamento para alongar os fios.

Em dezembro, ela tinha comparecido ao programa “Encontro com Patrícia Poeta”, da TV Globo, para falar sobre a finalização do processo. Simony contou que foram 30 sessões de radioterapia, ao longo de seis meses.

“Meu tratamento terminou, foram longos seis meses de muito sofrimento e muita dor, mas de muito aprendizado. Agora é fé em Deus, seguir em frente. Exames a cada três meses. Muito feliz e agradecida a todos vocês porque recebi um pouquinho do coração de vocês, das orações”, disse na época.

Descoberta do câncer

Simony descobriu que tinha um câncer alojado em seu intestino após realizar uma colonoscopia. Ela investigava uma íngua na região da virilha, mas acabou se deparando com um tumor epidermoide na parte final do intestino.

“Por esse exame, descobri um câncer. Peço a todos vocês que deem exatamente aquilo que a gente falar aqui. Como sabem, tenho quatro filhos, já conversei com eles. Só o Anthony que ainda não entende muito, porque tem 8 aninhos, mas meus filhos já sabem. A gente tem que dar isso para ajudar outras pessoas a se curarem, a ter perspectiva e a força que estou tendo. Estou muito forte, muito confiante. Nunca entrei numa briga para não sair ganhando. Jamais! Estou com a maior animação para começar essa quimio”, disse ela, pelas redes sociais em agosto do ano passado.

