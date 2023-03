Ex-BBB Karol Conká revela cuidados com a depressão fora do reality show

Após duas temporadas, Karol Conká segue sendo questionada sobre sua participação no “Big Brother Brasil”, onde foi de principal participante para cancelada. Em uma nova entrevista, dada ao videocast Desculpa Alguma Coisa, a cantora falou sobre os traumas e a depressão.

A cantora disse aos fãs que sempre teve uma “afinidade com a tristeza”, mas seu lado intenso nunca deixou isso transparecer. Segundo ela, há uma história verdadeira com a depressão e que precisou lutar contra a doença desde muito nova.

“É desde criança. Eu acho que é porque convivi numa casa que tinha esse clima por causa do meu pai que era alcoólatra, então ele estava sempre desanimado”, lembrou a famosa, que deixou o cancelamento e segue fazendo shows pelo Brasil.

Karol Conká beija Bil Araújo no "BBB 21" (Reprodução/Globo)

Na entrevista, Karol Conká lembrou que a morte do pai foi algo muito forte em sua vida: “Eu comecei com isso aos 14 [anos] quando meu pai faleceu. Foi a primeira depressão, assim o primeiro desânimo”, completou ela, que afirmou que nunca precisou tomar remédio tarja preta antes do “BBB 21″.

Ainda sobre o programa, Karol Conká afirmou que fez escolhas erradas, mas refletiu que tudo dentro da casa foi fruto também de seu temperamento, que não foi dosado. Depois do programa, a famosa fez terapia e analisou sua participação.

Medo fora do “BBB”

Mesmo mostrando que está feliz em seu relacionamento amoroso, a ex-BBB Jessi Alves admitiu ter medo ao assumir relação com Sté Frick.

Pós Carnaval, Ex-BBB Jessi Alves assume namoro: “Finalmente posso dizer: não estou solteira” Imagem: reprodução Instagram (@jessilane)

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Splash, a ex-participante do “BBB 22″ demorou de assumir publicamente o namoro por causa do receio com o preconceito: “Ainda hoje as pessoas colocam o professor num lugar em que ele tem que ser a pessoa mais coerente do mundo”, disse ela, que é professora de biologia.

Ela também desmentiu que estava assumindo o namoro para aparecer na mídia: “Pela primeira vez estou vivendo uma relação em que eu amo e sou amada. Isso é concreto. Não fazia sentido continuar escondendo”, apontou.

