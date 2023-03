Oscar 2023: ator indicado ao Oscar diz que foi esnobado após gravar favorito à estatueta

A estrela de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Ke Huy Quan, diz que sentiu que suas perspectivas de atuação não estavam indo a lugar nenhum depois que ele terminou de filmar seu primeiro grande filme americano em quase 40 anos.

O ator da franquia Goonies e Indiana Jones disse que Hollywood basicamente o esnobou depois que ele terminou a produção do grande sucesso da A24, que ele diz não ter ideia de que se tornaria um sucesso de bilheteria e indicado ao Melhor Filme, lhe rendendo seu primeiro aceno ao Oscar - após uma pausa de quatro décadas na atuação.

“Eu estava em casa [durante a pandemia] como todo mundo, tentando me manter seguro, e estava fazendo testes a torto e a direita, enviando autofitas”, disse o ator de 51 anos a Stephen Colbert no episódio de 15 de fevereiro, do The Late Show. “O interessante é que não consegui um único emprego. Nem um retorno de chamada. Ninguém me queria”.

A ex-estrela infantil - mais conhecida por interpretar Short Round ao lado de Indiana Jones de Harrison Ford - disse que o período de incerteza depois de desempenhar um papel tão importante (como Waymond, marido da proprietária da lavanderia de Michelle Yeoh, Evelyn) no épico multiverso de gênero, desencadeou as mesmas ansiedades que o fizeram se afastar da indústria cinematográfica americana depois de co-estrelar com o também indicado ao Oscar de 2023, Brendan Fraser, em O Homem da Califórnia, de 1992.

“Na verdade, eu estava tão preocupado, porque estava passando por tudo o que vivi quando criança quando estava fazendo um teste e não conseguia um emprego. É por isso que me afastei”, continuou ele. “Quando você trabalha com Steven Spielberg, Harrison Ford e George Lucas, você não pode ir a lugar nenhum a não ser ladeira abaixo, e foi exatamente isso que aconteceu”, desabafou.

Felizmente, Quan se recuperou e dominou a atual trilha de prêmios, onde até agora ganhou um Globo de Ouro, um SAG Awards e um Critics Choice Award por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Em seguida, ele se reunirá com Yeoh na série da Disney +, O Chinês Americano, e também aparecerá no novo filme dos irmãos Russo, The Electric State.

Quan fez vários discursos de aceitação bem recebidos nas últimas semanas, especialmente no Globo de Ouro de 2023, onde agradeceu ao diretor de Indiana Jones, Steven Spielberg, por apoiá-lo ao longo dos anos - incluindo, como revelou a Colbert, enviando-lhe um presente de Natal, nos últimos 38 anos.

Agora é aguardar para que ele tenha o reconhecimento merecido e leve a sua primeira estatueta do Oscar na noite de hoje.

