Oscar 2023: esses são os artistas que vão tocar na 95ª edição da premiação

Saiba quem são os artistas que se apresentarão no Oscar 2023 ( Focus On Sport / Craig Barritt/Foto: Getty Images)

A maior noite do ano em Hollywood está quase chegando.

O Oscar de 2023 está chegando, e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou algumas mudanças no programa após sua polêmica transmissão de 2022. Desta vez, todas as 23 categorias serão apresentadas ao vivo no evento, depois que a decisão do ano passado de pré-gravar oito categorias competitivas provocou reação de profissionais da indústria.

Já se sabe que a 95ª edição será apresentada por Jimmy Kimmel, que já atuou como mestre de cerimónias em 2017 e 2018. Além disso, já sabemos também quais serão as cinco apresentações musicais, sendo as duas principais a cargo de Rihanna, que já surpreendeu a todos no intervalo do Super Bowl 2023, e a de Lenny Kravitz.

Confira abaixo todos os artistas que se apresentarão

Rihanna

A cantora nascida em Barbados subirá ao palco de gala para encantar os espectadores com Lift Me Up, a bela balada da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Será a primeira vez que ela interpretará essa música ao vivo, e esperamos uma lindahomenagem ao falecido Chadwick Boseman neste momento.

Lenny Kravitz

O cantor norte-americano e vencedor de quatro prêmios Grammy, Lenny Kravitz, estará a cargo da tradicional homenagem aos falecidos no mundo do cinema, mais conhecida como In Memoriam.

David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu

A trilha sonora de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é uma das candidatas ao Oscar 2023 e entre os indicados a canção original está This Is a Life, de Mitski.

A cantora japonesa não poderá estar presente na gala, então David Byrne interpretará a música com o grupo Son Lux e a atriz Stephanie Hsu (nomeada para Melhor Atriz Coadjuvante).

Diane Warren e Sofia Carson

Applause do filme Tell It Like a Woman é outra das canções indicadas ao Oscar 2023, e será interpretada por Diane Warren e a atriz Sofia Carson.

Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava

O filme indiano RRR também foi indicado na categoria de melhor canção original com a cativante Naatu Naatu, que tem sido um sucesso mundial e uma das favoritas para vencer.