‘Round 6: O Desafio’: a gravação do reality já começou na Inglaterra. E no Brasil também?

Netflix deu luz verde ao reality de competição, intitulada Round 6: O Desafio. Modelado após a série sul-coreana de sucesso, O Desafio seguirá mais de 400 jogadores da vida real enquanto eles competem em uma série de jogos inspirados na premiada série (além de algumas novas adições surpresa) por uma recompensa de cerca de 20 milhões de reais.

Brandon Riegg, vice-presidente de séries não roteirizadas e documentais da Netflix, disse que os fãs estão em uma “jornada fascinante e imprevisível”, que começou na última semana, na Inglaterra. Já rolou prova de resistência e participante machucando o ombro, sendo atendido por médicos.

Inclusive, nesta terça-feira, o The Sun publicou relatos de que os competidores sofreram ferimentos graves em meio a temperaturas congelantes no set do reality show. O que foi negado tanto pela Netflix, quanto pelo Studio Lambert e The Garden, que co-produzem a série, que disseram que as alegações de lesão no set ao ar livre do Reino Unido apresentadas pelo jornal britânico são falsas.

“Nós nos preocupamos profundamente com a saúde e a segurança de nosso elenco e equipe e investimos em todos os procedimentos de segurança apropriados”, a Netflix e a empresa disseram à EW em uma declaração conjunta. “Embora estivesse muito frio no set - e os participantes estavam preparados para isso - quaisquer alegações de ferimentos graves são falsas.”

Aqui no Brasil (assim como em todo o mundo), a série da Netflix foi um sucesso indiscutível e parece que inspirou até o Boninho nesta nova edição do BBB.

Para começar, esse ano o Big Brother Brasil não tem um valor de prêmio determinado. E aí que começa a semelhança com Round 6: a cada semana, os jogadores dão seus palpites sobre quem deve ser o próximo eliminado do programa e, a cada acerto, o valor aumenta.

E não para por aí!

Na noite do primeiro paredão, após os dois participantes terem sido “eliminados”, o dinheiro da Stone (um dos patrocinadores do programa) começou a cair, remetendo completamente às cenas da série Round 6, em que o dinheiro caia cada vez que participantes morriam.

Boninho teve uma tacada de mestre e tanto os espectadores do programa, como os próprios participantes, perceberam a semelhança.

E você, o que achou?