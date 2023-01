Participante da Casa de Vidro do BBB comenta atuação de Jade Picon

Uma das concorrentes da Casa de Vidro, o pré-confinamento da atual edição do “Big Brother Brasil”, falou o que realmente pensa sobre a ex-BBB Jade Picon.

Giovanna Leão foi questionada pelo público sobre o que achava do fato de Jade ter saído do BBB e pouco depois ter sido escalada para atuar em uma novela da TV Globo, no horário nobre - sem experiência anterior com dramaturgia.

“Gente, eu acredito que ela está começando a carreira”, respondeu a gamer, tentando se esquivar de uma resposta mais direta. Mas não demorou para ter que deixar claro qual sua real opinião.

“É uma carreira difícil e pelo que já li, ela é muito aplicada. O que importa é o esforço. Acho que ela é uma nova atriz que está se esforçando bastante, não tem como comparar com alguém que está há anos, não tem como”, completou.

Aparentemente falar o que realmente pensava sobre Jade não ajudou a pretendente a sister: Giovanna não foi escolhida pelo público para entrar na 23ª temporada do reality show da TV Globo.

Mesmo assim, os dois dias em que ficou na Casa de Vidro foram o suficiente para conquistar um bom número de fãs: atualmente, ela conta com mais de 200 mil seguidores em sua conta oficial no Instagram.

Jade Picon provoca seguidores ao compartilhar vídeo tomando banho

A atriz Jade Picon resolveu satisfazer a curiosidade de seus seguidores mais bisbilhoteiros e compartilhou um vídeo pra lá de íntimo na última quarta-feira (11).

Estrela da novela das 21h da TV Globo, “Travessia”, obviamente não foi nada tão comprometedor assim - mas já satisfez a ansiedade dos fãs mais ávidos.

Através dos stories de sua conta oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou o momento. Veja a história completa aqui.