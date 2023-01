Retrospectiva traz experiência do príncipe Harry com dominatrix e confissões sexuais (Reprodução/Pinterest)

Uma versão em espanhol do livro de memórias do príncipe Harry, Spare, vazou nesta quinta-feira (5) e conta com uma série de revelações da vida aventureira levada pelo duque de Sussex. Dentre as experiências do membro da Família Real, o escrito relata que o príncipe perdeu sua virgindade com uma mulher mais velha em um campo.

Embora haja revelações ousadas no livro do duque, diversos eventos ocorrentes em sua vida não foram mantidos em segredo para o lançamento. O Daily Star fez uma retrospectiva das experiências mais ‘loucas’ da vida de Harry, que vieram à tona diversas vezes na mídia.

No livro que foi vazado ontem (5), Harry conta que sua virgindade foi tirada por uma mulher em um campo atrás de um “pub bem movimentado”. Segundo ele, um oficial de proteção real o visitou em 2001, quando ainda era estudante em Eton, com o intuito de descobrir a verdade.

“Suspeitei que ele estivesse se referindo à minha recente perda de virgindade, um episódio humilhante com uma mulher mais velha que gostava de cavalos machos e que me tratava como um jovem garanhão”, escreveu ele.

“Eu montei nela rapidamente, depois do que ela me deu uma surra e me mandou embora. Um dos meus muitos erros foi deixar isso acontecer em um campo, logo atrás de um pub muito movimentado. Sem dúvida, alguém nos viu”, continuou.

Experiência com Dominatrix

Dentre as retrospectivas realizadas pelo Daily Star, está uma experiência inusitada do duque de Sussex. Conhecida como Carrie Royale, a ex-dominatrix e stripper, Carrie Reichert, contou ter visto as joias da coroa de Harry durante uma festa em Las Vegas em 2012. O príncipe estaria imerso em uma partida de bilhar quando Cassie surgiu.

“Ele definitivamente tem um corpo real. Eu sei que ele teve treinamento militar e isso é quente para mim”, contou ela ao In Touch .

De acordo com a ex-dominatrix, ela entrou em um quarto enquanto procurava o banheiro. Em seguida, viu Harry parado no cômodo segurando uma bebida. Ela afirmou que os dois “se pegaram” por 20 minutos à vista de outros foliões.

Carrie Royale. (Reprodução/SplashNews)

“Ele beija bem”, disse Carrie. “Suas mãos estavam por toda parte. Sua boca estava por toda parte. Foi um momento Cinderela.”

Contudo, o Palácio de Kensington revelou que a história de Carrie era “falsa”. No ano passado, Carrie leiloou as calças presenteadas pelo duque na noite em que se envolverem e seu representante disse que o príncipe se tornou “chato”.

“Quando ele festejou em Las Vegas, todos o amavam e seu senso de diversão. Pelo menos essas calças são um lembrete de como ele costumava ser... quando Harry era o príncipe divertido”, contou. “É uma pena que ele esteja com a cara fechada e séria hoje em dia. Mesmo casado, pai de dois filhos, ele ainda deveria deixar o cabelo solto de vez em quando - o que sobrou dele, de qualquer maneira.”

Veja mais: “Quem sabe se eu sou seu pai?”: a piada cruel que o rei Charles III fez para o príncipe Harry