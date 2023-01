“Quem sabe se eu sou seu pai?”: a piada cruel que o rei Charles III fez para o príncipe Harry

O príncipe Harry usou o seu livro de memórias, Spare, para falar sobre um assunto tabu: a suposta infidelidade de sua mãe, a princesa Diana, com o amigo James Hewitt. Falando em seu novo livro de memórias explosivo Spare, Harry escreve como o rei Charles costumava brincar que ele não era o verdadeiro pai do príncipe.

Harry disse: “Ele ria e ria, embora fosse uma piada notavelmente sem graça, dado o boato que circulava na época de que meu pai verdadeiro era um dos ex-amantes de mamãe: Major James Hewitt”.

O duque continua acrescentando que esse boato, enraizado no fato de Harry e James Hewitt terem cabelos ruivos, persistiu por “sadismo”.

Ele acrescentou: “Os leitores ficaram maravilhados com a ideia de que o filho mais novo do príncipe Charles não era filho do príncipe Charles. Talvez isso os fizesse se sentirem melhor sobre suas vidas que a vida de um jovem príncipe fosse risível”.

O Duque de Sussex acrescentou que o pai gostava de terminar as suas histórias com um “flash filosófico”, e neste caso questionou se alguém poderia ter a certeza de que não estava “a viver numa fantasia” e continuou com a “brincadeira” que é muito doloroso: “Talvez seu papai realmente esteja em Broadmoor, meu querido filho!”.

Hewitt teve um relacionamento de cinco anos com a princesa Diana quando ele era um jovem oficial da Household Cavalry, de 1986 a 1991. O caso foi confirmado pela princesa de Gales durante a agora repreensível entrevista do Panorama com o jornalista Martin Bashir.

A semelhança de Harry com o oficial do exército levou à alegação de que havia sido resultado desse relacionamento. Em suas memórias, o príncipe diz que os rumores continuaram apesar do fato de que “minha mãe só conheceu o Hewitt mais velho muito depois de eu nascer”. Ele acrescentou que se Charles III pensava algo sobre o comandante Hewitt, “ele guardava para si mesmo”.