RBD nunca mais: Alfonso Herrera explica por que não volta ao grupo

O ator Alfonso Herrera, famoso no Brasil por ter interpretado o personagem Miguel da novela mexicana “Rebelde”, resolveu quebrar o silêncio sobre sua ausência no retorno da banda RBD.

Poncho, como também é chamado, não costuma dar muita atenção quando o assunto é o folhetim adolescente. Isso porque ele busca de descolar da imagem de seu personagem, para dar lugar a outros trabalhos que ele vem realizando nos últimos anos.

“Geralmente não dou atenção a revistas que só promovem coisas desagradáveis, mas me parece importante expor alguns pontos que partem de mim e não de uma invenção. Negar o meu passado implica negar o meu presente, o dinheiro não é tudo e não motiva totalmente as minhas decisões”, disse ele, em sua conta oficial no Twitter.

O pronunciamento foi motivado por conta de rumores que começaram a surgir na imprensa mexicana.

“Sempre desejarei o melhor para qualquer projeto que venha de Rebelde. Da mesma forma que meus colegas me apoiaram em absolutamente tudo, o que agradeço profundamente. Rebelde significava e ainda significa perseguir seus sonhos e ser consistente com o que você quer da vida, algo que eu tento todos os dias... às vezes eu consigo e às vezes eu aprendo. E aos fãs minha eterna gratidão por tanto apoio e amor. Feliz 2023″, desejou ele.

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.



Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023

Há alguns anos, o ator chegou admitir ter sido um dos responsáveis pelo fim da banda. “Eu queria fazer outras coisas, como atuar. [?] Tínhamos um acordo: se um dos músicos decidisse sair, o grupo acabaria. Isso foi respeitado, felizmente. Christopher também queria fazer outras coisas. Maite já estava fazendo novela enquanto nós estávamos em turnê. Cada um estava começando a entrar em novos projetos”, explicou ele, em entrevista ao programa “En La Luna”, em 2018.

Retorno da banda

A banda RBD fazia parte da narrativa da novela “Rebelde”, mas conseguiu ter sucesso internacional fora do folhetim mexicano e se tornou uma febre entre adolescentes e jovens brasileiros. Era formado por Dulce María, Christian Chávez, Anahí, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Alfonso Herrera. Com exceção do último, os outros cinco anunciaram um retorno para este ano.

Já Alfonso Herrera segue decidido a se consolidar apenas como ator. Atualmente, tem se tornado um rosto muito conhecido nos Estados Unidos, graças ao seu papel na série “Ozark”, um dos principais sucesso da Netflix no país.

Além disso, também esteve no elenco de produções marcantes, como “Sense8″, o remake para TV de “O Exorcista” e o filme “O Baile dos 41″.

