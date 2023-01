Camisa de Pelé da Copa de 1970 está em exposição no Museu do Futebol

Uma homenagem especial para Pelé está sendo realizada no Museu do Futebol: além de todo o acervo sobre o Rei que a instituição abriga, agora está em exposição também a camisa que o jogador usou durante Copa de 1970.

O museu já conta com diversas marcas do Rei do Futebol: da entrada às exposições dedicadas às Copas do Mundo em que o Brasil venceu, Pelé é destaque em diversos ambientes.

Em celebração à memória do jogador, a instituição mantém a camisa em exposição até o fim de março. A peça foi utilizada durante o primeiro tempo da partida final da Copa do México, entre Brasil e Itália.

+ Agenda: Para marcar na agenda: Confira os festivais confirmados em São Paulo para 2023

Na ocasião, a Seleção Canarinho venceu por 4 a 1 e se tornou tricampeã mundial. Os torcedores, emocionados, chegaram a invadir o campo após o final da partida e carregar Pelé nos ombros - e esta imagem está eternizada na área externa do museu.

A camisa é o único objeto em exposição do Museu do Futebol, que foca em materiais audiovisuais. Por conta disso, também há a exposição do filme “Pelé 80 - O Rei do Futebol”, dirigido por Gringo Cardia, que mostra desde a infância de Edson Arantes em Minas Gerais até os últimos jogos defendendo o Cosmos, time de Nova York.

Pelé morreu na semana passada, dia 29 de dezembro, aos 82 anos de idade. Ele estava internado desde novembro para tratar de uma infecção respiratória após ele contrair covid-19 e também para reavaliação do tratamento que fazia de um câncer no cólon.

O Museu do Futebol funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. Os ingressos custam R$ 20, mas tem entrada gratuita às terças-feiras. Está localizado na Praça Charles Miller, s/n°, Pacaembu.

Leia também: “Vem mais desgraça por aí”: 2ª temporada de Wandinha foi renovada pela Netflix