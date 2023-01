'Pânico 6': Novo pôster ‘intimidador’ do Ghostface é divulgado; confira (Reprodução/Paramount Pictures)

Uma imagem inédita de ‘Pânico 6′ foi publicada pelo US Today esta semana e revelou um ângulo intimidador do Ghostface. Em um registro noturno em frente a um prédio. Surge o assassino mascarado analisando o cenário. O sexto filme da franquia promete ser ainda mais sangrento, em relação aos anteriores.

Confira a imagem:

Após uma série de mortes em Woodsboro, protagonizada por uma nova dupla de assassinos mascarados em ‘Pânico 5′, os quatro sobreviventes decidiram que era a hora de partir da cidade. Contudo, o quarteto não esperava que o novo assassino mascarado também faria suas malas.

Em entrevista ao EW, o co-diretor da trama, Tyler Gillett, explicou a mudança de cenário da icônica cidade fictícia de Woodsboro para a movimentada e caótica Nova York.

“Todos eles vieram para Nova York para ir à escola”, disse o diretor. “Uma das coisas que foi tão empolgante para nós foi trazer a história e trazer esse ícone do terror para um novo local. Acho que, em geral, para os escritores Guy [Busick] e Jamie [Vanderbilt] também, isso foi uma oportunidade divertida de explorar como seria, trazendo o mundo de Scream para esse cenário”

“O teaser é um bom exemplo de como estamos nos divertindo com isso ao longo do filme”, continuou. “Essa é uma das muitas sequências do filme que usa a cidade realmente em seu benefício e de maneiras surpreendentes e emocionantes.”

Elenco

Além dos personagens da nova fase, Hayden Panettiere estará de volta como Kirby, de ‘Pânico 4′, bem como Courteney Cox dando vida a Gale Wheaters, a jornalista presente em todos os filmes da franquia.

A trama de ‘Pânico 6′ terá como foco Sam e Tara (Melissa Barrera e Jenna Ortega), as novas protagonistas do filme – apresentadas no longa anterior. A dupla de irmãs passará a viver em Nova York ao lado de Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding), outros dois sobreviventes dos últimos ataques.

O filme está previsto para chegar nos cinemas brasileiros em 9 de março de 2023.

Veja mais: