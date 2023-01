‘Pânico 6’: Novo pôster da sequência é lançado com referência ao metrô de Nova York e pode trazer pistas

Como um presente para a chegada de 2023, ano em que ‘Pânico 6′ será lançado, foi liberado um novo pôster dinâmico da franquia. Nas redes sociais do filme, foi compartilhado um registro em referência ao metrô de Nova York, cidade onde a história do filme terá como cenário.

Confira:

Com as linhas de metrô dando forma à máscara do Ghostface, as estações são representadas por alguns dos personagens icônicos da franquia – tanto elenco antigo quanto o novo. Na personagem Kirby Reed, há uma marcação diferenciada das demais. Nas redes, os fãs especulam sobre a possibilidade de se tratar de pistas em relação ao que está por vir, como uma espécie de infográfico nas entrelinhas.

“A maioria desses nomes são aqueles que foram mortos ou foram os assassinos, mas o interessante é que o nome de Sam Carpenter está lá. [Também] o nome de Kirby está lá com um ‘X’. O de Sidney está faltando. Esse pôster está tentando dizer alguma coisa?”, comentou um dos internautas no Twitter.

Será que o novo pôster quer nos dizer alguma coisa?

Veja mais:

‘Pânico 6′ dá ‘adeus’ à Woodsboro e se direciona para Nova York

Desde quando o primeiro filme de ‘Pânico’ foi lançado, em 1996, o assassino mascarado sempre fez suas vítimas na cidade fictícia de Woodsboro. Contudo, pela primeira vez, a sexta fase da franquia mudou o cenário para Nova York, além de ter prometido diversas mudanças para a trama.

“Todos eles vieram para Nova York para ir à escola”, disse o diretor, Tyler Gillett, ao EW. “Uma das coisas que foi tão empolgante para nós foi trazer a história e trazer esse ícone do terror para um novo local. Acho que, em geral, para os escritores Guy [Busick] e Jamie [Vanderbilt] também, isso foi uma oportunidade divertida de explorar como seria, trazendo o mundo de Scream para esse cenário”

“O teaser é um bom exemplo de como estamos nos divertindo com isso ao longo do filme”, continuou. “Essa é uma das muitas sequências do filme que usa a cidade realmente em seu benefício e de maneiras surpreendentes e emocionantes.”

No Brasil, o filme estreia dia 9 de março. Assista ao primeiro trailer lançado: