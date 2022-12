‘Pânico 6’: Diretores falam sobre nova máscara do Ghostface: ‘Vai fazer sentido’ (Reprodução/Paramount Pictures)

Embora o quinto filme da franquia de ‘Pânico’ tenha introduzido uma mescla de narrativas ao apresentar o elenco novo em contraste ao antigo, a sexta sequência promete trazer uma roupagem ainda mais diferente. Com a direção de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, ‘Pânico 6′ trará grandes mudanças ao universo do Ghostface.

Uma das coisas a passar por alteração é a máscara do Ghostface. Embora a identidade visual seja a mesma, os detalhes revelam aspectos diferentes em comparação à fantasia tradicional utilizada pelos assassinos. Embora a franquia esteja caminhando para uma outra fase, os diretos afirmaram que o design não foi “uma escolha arbitrária”.

“Vai fazer sentido no contexto do filme”, afirmou Gillett ao portal EW. Ele ainda afirmou que em ‘Pânico 6′ a máscara será um fator importante. Veja o novo visual do Ghostface:

Mudança de cenário – adeus à antiga Woodsboro

Não apenas o elenco e a máscara do Ghostface mudaram, mas também o local de perseguição ganhou outro ponto. Desta vez, o assassino mascarado usará de artifícios e contextos diferenciados para fazer suas vítimas.

Em entrevista ao EW, o co-diretor da trama, Tyler Gillett, explicou a mudança de cenário da icônica cidade fictícia de Woodsboro para a movimentada e caótica Nova York.

“Todos eles vieram para Nova York para ir à escola”, disse o diretor. “Uma das coisas que foi tão empolgante para nós foi trazer a história e trazer esse ícone do terror para um novo local. Acho que, em geral, para os escritores Guy [Busick] e Jamie [Vanderbilt] também, isso foi uma oportunidade divertida de explorar como seria, trazendo o mundo de Scream para esse cenário”

“O teaser é um bom exemplo de como estamos nos divertindo com isso ao longo do filme”, continuou. “Essa é uma das muitas sequências do filme que usa a cidade realmente em seu benefício e de maneiras surpreendentes e emocionantes.”

Assista ao primeiro trailer de ‘Pânico 6′: