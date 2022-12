‘Pânico 6’: Produtor relembra filmagens de quinto filme durante pandemia

Prestes a chegar às telinhas, ‘Pânico 6′ ganhou um teaser trailer e diversos detalhes sobre a sequência de produção slasher. O filme anterior foi uma surpresa positiva que reviveu a trama por meio da mescla entre elenco novo e antigo, a fim de introduzir uma nova roupagem à narrativa.

Uma das diversas mudanças para a nova fase da franquia é que ‘Pânico 6′ se passa pela primeira vez longe da icônica cidade de Woodsboro. Desta vez, Nova York será a cidade onde o Ghostface fará suas vítimas e promete arcos completamente diferentes em comparação aos vistos nos longas anteriores.

Tanto para as gravações do quinto filme quanto a do sexto, a Covid-19 ainda foi um grande desafio. Contudo, a equipe conseguiu contornar toda a situação.

“Fizemos ‘Pânico 5′ durante a pandemia. Fizemos ‘Pânico 6′ quando o mundo se abriu novamente”, disse o produtor executivo, Chad Villella, ao EW. “Acabamos tendo muito mais casos de Covid e, honestamente, apenas parabéns a toda a equipe de produção por fazer malabarismos com a programação em torno de diferentes doenças que aconteceram no set e aos atores por virem atuar e estarem prontos o tempo todo e sabendo que tínhamos que mudar o cronograma e fazer algumas escolhas difíceis.”

Veja mais:

Teaser trailer de ‘Pânico 6′

Até agora estes são os atores confirmados para a sequência da Spyglass Media e Paramount Pictures:

Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), Jenna Ortega (“Tara”) e Dermot Mulroney. Além disso, novos atores vão estrelar na trama como Samara Weaving (Casamento sangrento), Tony Revolori (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Sem Volta para Casa), Jack Champion (Avatar: Caminho da Água), Liana Liberato (A Casa de Praia), Devyn Nekoda (O Escritor Fantasma), Josh Segarra (Arqueiro) e Henry Czerny (Casamento Sangrento).

Assista: