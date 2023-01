Gavião Arqueiro da Marvel, ator Jeremy Renner celebra aniversário no hospital

Jeremy Renner (Theo Wargo/Getty Images for Disney)

O ator Jeremy Renner, mais conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, celebrou seu aniversário de 52 anos no hospital.

Atualmente ele está internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI), após sofrer um grave acidente durante o Ano Novo, no dia 1º de janeiro.

O aniversário de Jeremy acontece neste sábado (7). Através dos stories de sua conta no Instagram, ele publicou uma foto em que aparece rodeado por profissionais da saúde que estão cuidando de sua recuperação.

Veja:

Jeremy Renner (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

“Obrigada a renomada equipe médica da UTI por iniciar esta jornada”, escreveu na legenda do story. Ele aproveitou também para agradecer à ONG The BASE Chicago, que enviou uma homenagem à ele. Assista:

Jeremy sofreu um grave acidente enquanto limpava a neve próxima a sua casa em Washoe County, Nevada, nos Estados Unidos. O estado foi um dos que foram atingidos por uma nevasca histórica: pelo menos 60 pessoas morreram depois que a tempestade de inverno, chamada de “nevasca do século”, atingiu a América do Norte com ventos fortes e frio extremo.

Ele foi socorrido por vizinhos, que o levaram a um hospital e foi internado em estado “crítico, mas estável”. Segundo a assessoria de imprensa do ator, ele sofreu trauma torácico e diversas lesões ortopédicas.

Carreira

Jeremy Renner está entre os atores mais renomados de Hollywood. Além da franquia “Vingadores”, que participa desde 2012, ele também já esteve no elenco de diversos filmes de destaque, como “Guerra ao Terror” e “Atração Perigosa”, produções que lhe renderam duas indicações ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

Também esteve em “A Chegada”, “Trapaça”, “Terra Selvagem” e “Missão: Impossível - Nação Secreta”.

