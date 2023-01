Jeremy Renner quebra silêncio após acidente e colegas de elenco da Marvel desejam boa sorte

Hollywood se reuniu em torno de Jeremy Renner após um acidente de neve no dia de Ano Novo que o deixou em estado crítico em Nevada.

Abordando o incidente pela primeira vez em suas mídias sociais, Renner compartilhou uma foto dele de sua cama do hospital na terça-feira (03/01), com a legenda: “Obrigado a todos por suas palavras gentis. 🙏. Estou muito confuso agora para digitar. Mas eu envio amor a todos vocês”.

Várias estrelas da Marvel comentaram a postagem de Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro, em Vingadores. Chris Hemsworth, que interpreta Thor, escreveu: “Amigo de recuperação rápida. Enviando amor para você!”.

Chris Pratt, também conhecido como Senhor das Estrelas, disse: “Continuo as orações por você, irmão”. E até o próprio Capitão América, Chris Evans, enviou-lhe alguns escritos de amor: “Duro como pregos. Te amo amigo ❤️”.

Não foi apenas o Universo Marvel que se uniu para Renner, no entanto. Muitas estrelas de Hollywood também entraram em contato, com a atriz Isla Fisher compartilhando que estava aliviada por Renner estar postando algo ele mesmo. “Ufa! Estou tão feliz que você fez este post. Enviando a você muito amor e energia de cura. Nós amamos você”, escreveu ela.

Orlando Bloom, Eiza Gonzalez, Heidi Klum, os irmãos Russo, Kate Hudson, Vanessa Hudgens e muitos outros também compartilharam seus votos de felicidades com Renner.

Também na terça-feira, a polícia compartilhou uma linha do tempo atualizada dos eventos que levaram ao incidente, que o xerife do condado de Washoe, Darin Balaam, chamou de “um trágico acidente”, segundo a EW.

“Com base em nossa investigação, o veículo pessoal do Sr. Renner, que estava sendo conduzido por um membro da família, ficou preso na neve perto de sua casa”, disse Balaam em entrevista coletiva. “O Sr. Renner foi buscar seu Piston Bully, ou Snowcat, um equipamento de remoção de neve extremamente grande, pesando pelo menos 14.330 libras, em um esforço para colocar seu veículo em movimento, fora de seu Piston Bully para falar com seu familiar. Neste ponto, observou-se que o Piston Bully começou a rolar. Em um esforço para parar o rolamento do Piston Bully, o Sr. Renner tenta entrar no banco do motorista do Piston Bully. Com base em nossa investigação, é neste ponto que o Sr. Renner é atropelado pelo Piston Bully”.

Balaam enfatizou que Renner, que estava consciente e falando quando os socorristas chegaram ao local, não parecia estar debilitado de forma alguma no momento do acidente, que ocorreu em uma estrada particular perto de sua casa. Ele disse que a polícia está de posse do Snowcat e está investigando por que ele começou a rolar, o que é um procedimento padrão. “Não suspeitamos de nenhum crime, acreditamos que foi um acidente trágico”, disse ele.

Embora o próprio Renner não tenha fornecido nenhuma atualização específica sobre sua saúde na terça-feira e a polícia tenha se recusado a responder a quaisquer perguntas a esse respeito, em uma declaração dada à EW na segunda-feira, um representante de Renner confirmou que o ator “sofreu um trauma torácico contuso e lesões ortopédicas” após um incidente no dia de Ano Novo com um removedor de neve em sua propriedade em Nevada. Ele passou por uma cirurgia em 2 de janeiro e permanece na unidade de terapia intensiva em “condição crítica, mas estável”.

Além de seu papel contínuo como Gavião Arqueiro no Universo Cinematográfico da Marvel, Renner está atualmente estrelando a série Paramount + O Dono de Kingstown, que deve estrear sua segunda temporada no final deste mês.