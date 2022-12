‘Pânico 6’: Diretor comenta saída de Neve Campbell e revela que roteiro foi “afetado” inicialmente

Após o lançamento do primeiro teaser de ‘Pânico 6′, nesta quarta-feira (15), o co-diretor da trama, Tyler Gillet, falou da ausência de Neve Campbell como a icônica ‘final girl’, Sidney Prescott. A atriz resolveu deixar a franquia depois de não chegar a um acordo com a Paramount Pictures, haja vista que a proposta ofertada não condizia com sua importância para a produção, segundo ela.

Embora o diretor tenha afirmado que a saída de Neve Campbell afetou os planos para o roteiro, ele também revelou que houve um contorno na situação. Além disso, Gillet acredita na surpresa positiva a ser causada no público.

“Nós amamos Neve e somos grandes fãs de Sidney Prescott”, disse o diretor em entrevista ao EW, “mas parecia que havia uma oportunidade de realmente explorar essa nova safra de personagens, e acho que as pessoas ficarão realmente surpresas e satisfeitas com a forma como com sucesso, este filme faz isso. Este filme está em nossas vidas agora há um bom tempo, mas acho que ainda estamos constantemente surpresos com o quão rico, interessante e profundo é o relacionamento entre os quatro neste filme.

Assista ao teaser de ‘Pânico 6′:

Neve Campbell fora da franquia não elimina Sidney Prescott da trama

Mesmo com a ausência de Campbell na próxima sequência, sua personagem contará com referências, sendo parte ainda viva na trama.

Recentemente, Jenna Ortega, responsável por dar vida a Tara Carpenter na trama, comentou sobre a saída de Campbell em entrevista ao Entertainment Tonight.

“Sinto que realmente não posso falar muito sobre isso só porque não é minha personagem. Mas vou dizer que há tanta coisa acontecendo no sexto filme, que terá tanta ação e tanto sangue, que você não vai sentir tanto sua falta. Mas é claro que há várias referências a Sidney, é claro. Você sabe, é bom porque ainda há uma proteção no roteiro e isso é algo que os atores tinham naturalmente sobre ela porque obviamente a respeitamos e queremos o melhor para ela. Ela sentiu falta e pensou nisso.”, disse a atriz.

