‘Pânico 6’ recebe trailer angustiante com cenário em metrô de Nova York (Reprodução/Paramount Pictures)

Longe da icônica cidade de Woodsboro, o assassino mascarado fará novas vítimas em Nova York na trama de ‘Pânico 6′. Em seu primeiro trailer lançado nesta quarta-feira (14) pela Paramount Pictures, a franquia mostra um dos ataques do Ghostface acontecendo no metrô – algo nunca presenciado nos filmes anteriores.

Embora a onda de assassinatos aconteça em uma cidade diferente dos longas anteriores, o objetivo do assassino é o mesmo: perseguir sobreviventes dos últimos massacres. Além dos personagens da nova fase, Hayden Panettiere estará de volta como Kirby, de Pânico 4, bem como Courteney Cox dando vida a Gale Wheaters, a jornalista presente em todos os filmes da franquia.

A trama de ‘Pânico 6′ terá como foco Sam e Tara (Melissa Barrera e Jenna Ortega), as novas protagonistas do filme – apresentadas no longa anterior. A dupla de irmãs passará a viver em Nova York ao lado de Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding), outros dois sobreviventes dos últimos ataques.

Assista ao trailer:

Jenna Ortega fala sobre cenas de perseguição

Jenna Ortega falou recentemente acerca da trama da Paramount Pictures e Spyglass Media. De acordo com a atriz, haverá cenas pesadas com muito sangue e ação na trama.

Durante o Celebration of Latino Cinema & Television recentemente, Jenna Ortega revelou estar animada com as cenas de perseguição presentes em ‘Pânico 6′.

“Estou muito animada com isso porque há muitas sequências de perseguição boas”, disse Ortega durante uma entrevista no tapete vermelho. “Meio que lembra… em ‘Pânico 2′ há uma perseguição entre Gale e Ghostface pelo laboratório. Eu sinto que temos um monte de coisas assim no segundo filme.”

Até agora estes são os atores confirmados para a sequência da Spyglass Media e Paramount Pictures:

Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), Jenna Ortega (“Tara”) e Dermot Mulroney. Além disso, novos atores vão estrelar na trama como Samara Weaving (Casamento sangrento), Tony Revolori (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Sem Volta para Casa), Jack Champion (Avatar: Caminho da Água), Liana Liberato (A Casa de Praia), Devyn Nekoda (O Escritor Fantasma), Josh Segarra (Arqueiro) e Henry Czerny (Casamento Sangrento).