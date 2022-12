Este é o reality show que Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, pode entrar

O militar Lucas Souza ficou famoso ao se casar com Jojo Todynho, vencedora do reality show “A Fazenda 12″. Agora, depois de uma separação cheia de turbulência, o ex-anônimo está no alvo da produção de outro programa da Record TV e pode seguir os passos da famosa.

Segundo o Em Off, o oficial do exército estaria sendo sondado pela produção da emissora para participar do “Ilha Record 3″. O principal motivo é que o nome dele ficou em evidência por causa da vida ao lado d e Jojo Todynho. Mas, até o momento, nada confirma se ele topa ir ao programa, já que nunca esteve na TV.

Mariana Rios apresentou a 2ª temporada do "Ilha Record" (Divulgação/Record TV)

Além do exército, Lucas Souza também segue atuante nas redes sociais, onde trabalha como influencer, mesmo sendo atacado pelos fãs de sua ex-esposa: “Vou fazer um desabafo aqui pra vocês. Eu prefiro falar e não guardar as coisas. As pessoas me transformaram no pior ser humano do mundo. Eu não sei me expressar bem, não estou aqui para me vitimizar e nem para demonstrar fraqueza para ninguém”.

LEIA TAMBÉM: Deolane Bezerra revela podre de “A Fazenda 14″ e diz que programa é uma “mentira”

Falando no ex-casal, Jojo Todynho, que apresenta o “Central da Copa”, na Globo, voltou a falar de Lucas Souza e mandou uma indireta para ele, por causa de uma tatuagem feita pelo militar durante o casamento deles.

Após polêmicas, Lucas Souza, ex de Jojo Todynho, pode voltar aos holofotes (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Durante uma conversa com Luciano Huck, a famosa acabou ficando sem saída ao ser questionada pelo apresentador do “Domingão com Huck” qual seria o destino da tatuagem feita pelo oficial do exército. O famoso também perguntou se ela tinha alguma tatuagem do casamento.

“Não, fiz tatuagem não. Ele que tatuou meu nome e meu olho. Agora eu não sei. Vai passar tinta”, respondeu Jojo, que ouviu um “problema dele, né”, de Huck. Quem também estava presente foi Adão Rosa, tatuador de Neymar, que revelou o que aconteceu com a tatuagem em homenagem a Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador da seleção brasileira.

LEIA TAMBÉM: Pé frio, Fábio Porchat revelou onde vai assistir a final da Copa do Mundo