Pé frio, Fábio Porchat revelou onde vai assistir a final da Copa do Mundo

Fábio Porchat ficou preso no banheiro para salvar a seleção brasileira da derrota na Copa do Mundo (Reprodução/Instagram)

Fábio Porchat participou do “Encontro” e, nesta quinta-feira (08), o apresentador contou para Patrícia Poeta e Manoel Soares que vai para o Catar acompanhar a final da Copa do Mundo de 2022, mesmo com a fama de pé frio, já que a seleção brasileira perdeu um jogo quando ele estava no país sede.

Por vídeo, o humorista contou que já está com a passagem: “Eu vou para a final e vou quebrar essa história de pé frio. Eu vou e o Brasil vai ganhar o campeonato”, contou o famoso, que estava no banheiro de sua casa.

Fábio ainda brincou com o momento que foi trancado no banheiro durante o último jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. A ideia foi de um grupo de amigos, que não queriam que o Brasil perdesse o jogo contra a seleção da Coreia do Sul e parece que a tática deu certo.

Pelas redes sociais, o famoso relatou o episódio e, é claro, usou o humor: ”O ator João Vicente de Castro foi o responsável por esta decisão de impedir o amigo de ver o confronto, abrindo apenas uma exceção quando a vantagem já era confortável”, disse o apresentador.

Vale lembrar que neste dia, o Brasil estava ganhando de quatro a zero, mas Fábio Porchat decidiu sair do banheiro para ver o jogo na sala de sua casa e a seleção da Coreia do Sul fez um gol, deixando os amigos revoltados.

Na conversa com Patrícia Poeta, o humorista apareceu com a camisa da seleção brasileira e ganhou pantufas quentinhas para acompanhar os próximos jogos da Copa do Mundo do Catar e parar de ser o “pé frio do Brasil”.

O apresentador Manoel Soares também comentou que o presente virou um debate com Patrícia Poeta, já que por ele o apresentador do “Que História é Essa Porchat”, exibido pelo GNT e Globo, deveria ganhar algemas para ficar trancado no banheiro até a final da Copa do Mundo, marcada para o dia 18 de dezembro.

