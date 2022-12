CCXP22: Vai ao evento e não quer perder o jogo do Brasil? Saiba onde assistir!

CCXP22: visitantes poderão assistir ao jogo do Brasil no palco principal (Imagem: Mariana Lienemann)

A CCXP22 já está acontecendo e recebendo milhares de visitantes no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center. O evento, que acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro, é considerado como um dos maiores eventos da América Latina.

Mas nem só de filmes, séries e lançamentos é feita a CCXP22. Em clima de Copa do Mundo, os visitantes poderão acompanhar em tempo real o jogo entre Brasil e Camarões, que acontece na tarde desta sexta-feira, 02 de dezembro, às 16 horas.

A partida será transmitida pela Globoplay + Sportv no Palco Thunder By Cinermark Club, o palco principal do evento que é dedicado aos grandes lançamentos da temporada.

Para preparar o público, a transmissão terá início às 15h30, onde será realizado um aquecimento compartilhando as principais, e mais recentes, atualizações sobre os jogos e a Copa do Mundo.

Em seguida, às 16 horas, terá início a transmissão da partida, válida pela última rodada da fase de grupos. Caso vença, o Brasil confirma o favoritismo e avança às oitavas de final como primeiro colocado do Grupo G.

Quatro dias de evento e diversas atrações

A CCXP22 contará com quatro dias de evento onde mais de 260 painéis serão apresentados nos diversos palcos espalhados pelo centro de exposições. O público presente no evento poderá acompanhar os principais lançamentos dos grandes estúdios e serviços de streaming, além de ter acesso a itens exclusivos produzidos especialmente para a ocasião.

O evento acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, na região da Água Funda, em São Paulo, SP. O complexo de exposições fica localizado no Km1,5 da Rodovia dos Imigrantes, e possuí fácil acesso tanto via rodovia quanto via transporte público.

Caso queira ir ao evento e ainda não tenha garantido seus ingressos, as entradas para sexta-feira e domingo continuam sendo comercializadas pelo site oficial da CCXP22. Já para sábado, 03 de dezembro, os ingressos estão esgotados.

