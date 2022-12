CCXP22: descubra tudo o que você precisa saber para curtir o evento!

Os apaixonados pela cultura pop já podem comemorar! Tem início nesta quinta-feira, 01 de dezembro, a CCXP22. O evento é mundialmente conhecido por aproximar os fãs de seus ídolos além de ser o palco de grandes, e aguardados, anúncios das principais franquias e plataformas de streaming.

Ao longo dos quatro dias de evento contará com mais de 260 painéis, 220 horas de conteúdo, 70 expositores e mais de 500 artistas independentes participando do tradicional Artists’ Valley! Ao todo, é estimado um público total de 300 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento e da Spoiler Night, que aconteceu na noite da última quarta-feira.

Datas e localização

A CCXP22 acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, localizado na região da Água Funda. O complexo de exposições fica localizado no Km1,5 da Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, SP.

Os visitantes devem se atentar ao horário de abertura e encerramento do evento que variam conforme o dia. Confira:

01 de dezembro (Quinta-feira): 12h às 21h

(Quinta-feira): 12h às 21h 02 de dezembro (Sexta-feira): 12h às 21h

(Sexta-feira): 12h às 21h 03 de dezembro (Sábado): 11h às 21h

(Sábado): 11h às 21h 04 de dezembro (Domingo): 11h às 20h

Ingressos

Os ingressos para curtir a CCXP22 continuam sendo vendidos pelo site do evento, sendo que os ingressos para sábado, 03 de dezembro, já estão completamente esgotados.

Os valores variam conforme o dia e o tipo de ingresso desejado e vão de R$140 (equivalente a meia entrada para o dia 1/12) a R$2200 (Epic Experience Único).

Cada ingresso dá direito a entrada no festival em um dia específico, a exceção do Epic Experience Único que permite a entrada em todos os dias do evento e ainda garante itens exclusivos e uma foto ou autógrafo com um dos artistas convidados.

Como chegar

O São Paulo Expo está localizado próximo à estação Jabaquara da linha azul do Metrô. Para fazer o trajeto entre a estação e o evento, será disponibilizado um ônibus gratuito que fará o trajeto de ida e volta entre a estação e o pavilhão de exposições. O serviço funcionará nos quatro dias de evento, das 7h às 23h.

Caso queira, também é possível fazer o trajeto a pé ou solicitar um táxi ou carro de aplicativo.

Para quem pretende ir com veículo próprio, o centro de exposições possui estacionamento pago no local.