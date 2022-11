‘Pânico 6:’ Quem é o Ghostface e por que ele sempre ressurge?

A franquia de ‘Pânico’ chegou na década de 90 para revolucionar o terror slasher e cumprir seu papel no subgênero do horror. Wes Craven (1939-2015) deixou um imenso legado, tanto que a obra continua viva e em atualizações.

No início deste ano, ‘Pânico 5′ chegou aos cinemas com uma mescla do elenco original, além de outros personagens para instaurar uma nova fase na trama. Com o sucesso restabelecido, o filme de terror ganhará mais uma sequência, previsto para chegar aos cinemas no dia 10 de março de 2023.

Protagonizando os eventos sangrentos em Woodsboro, surge um assassino misterioso classificado como ‘Ghostface’, sendo uma alusão à sua máscara assustadora e fantasmagórica para esconder sua verdadeira identidade. Mas quem é ele e por que se veste desta forma?

Veja mais:

A figura do Ghostface

O primeiro filme de ‘Pânico’ lançado em 1996 apresenta o Ghostface pela primeira vez. Billy Loomis (namorado da protagonista) e Stu Macher (amigo do casal) foram os responsáveis pioneiros pelas mortes na cidade. Fanático por filmes de terror, Loomis buscava vingança à Maureen Prescott (mãe de Sidney), após seu pai trair a esposa com ela. Como consequência, acabou arrastando Stu para seus atos de loucura.

Ambos usavam a roupa do Ghostface para realizar os assassinatos sem que fossem descobertos. Sidney Prescott (Neve Campbell), protagonista da trama, sobreviveu aos ataques e conseguiu se livrar dos assassinos. Contudo, a figura mascarada continuou a perseguindo nas sequências dos longas.

A onda de assassinatos em Woodsboro persistiu por diversas razões. Sempre protagonizado por pessoas diferentes – em sua maioria, duplas – a história de sobrevivência de Sidney Prescott chamou a atenção da mídia e de assassinos em potenciais que só necessitavam de uma razão para vestir a máscara e cometer barbaridades.

Diferente de Michael Myers, Jason e Freddy Krueger, o Ghostface não é uma figura maligna de força sobrenatural. Se trata de pessoas novas com motivações para matar, envolvendo os personagens principais – tanto na fase anterior quanto na nova.

Justamente por esta razão, talvez seja uma figura tão preocupante quanto as outras. Como não se trata de um assassino, em especial, ele sempre poderá voltar.