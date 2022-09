Sarah Jessica Parker sobre a estreia de ‘Abracadabra 2′: “Fiquei em choque”

O tão esperado lançamento de ‘Abracadabra 2′ já está chegando e esta semana aconteceu a première em Nova York. O filme é a continuação direta do longa de 1993, ‘Abracadabra’, que encantou a centenas de pessoas que eram crianças naquela década, chegando a ser considerado hoje um ícone da cultura pop.

O novo filme trará de volta as atrizes Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, todas reprisando seus papéis do original de 1993 como as malvadas irmãs Sanderson de Salem.

A nova trama é focada em estudantes do ensino médio Becca, Cassie e Izzy, enquanto elas aprendem sobre uma tradição em que as bruxas adquirem suas habilidades no aniversário de 16 anos de uma delas.

O filme estreia exclusivamente na Disney Plus quase 30 anos depois do filme original.

Durante a premiére do filme, quando questionada pela imprensa, a atriz Sarah Jessica Parker disse que nunca havia pensado em uma sequência para o filme, mas que tudo foi uma grata surpresa.

“Para ser completamente honesto, nos últimos 28 anos, não pensei muito em uma sequência. Eu não estava envolvida nas conversas. Quando soube que ia acontecer, fiquei em choque. Bette foi a pessoa que durante anos imaginou a ideia e pensou que tudo isso iria acontecer. Ela não poderia ser dissuadida da ideia, e eu a admiro muito por acreditar e lutar por uma sequência. A lição é, ouça a Divina Senhorita M. Ela sabe o que funciona e como fazê-lo”, disse Parker.

Bete Midler, que interpreta a bruxa Winifred, a mais velha e esperta das irmãs Sanderson, explicou que, 10 anos após o lançamento do filme original, ela começou a notar a popularidade de ‘Abracadabra’. Ela percebeu que havia um “enorme interesse” e “demanda” por uma segunda parte com as bruxas Sanderson.

“Com o passar dos anos, a ideia de revisitar o filme virou uma bola de neve. Tantas pessoas vieram até mim e disseram que cresceram assistindo ao filme. E a quantidade de fantasias e mercadorias de Abracadabra que vi foi chocante. Eu fui online e até comprei uma fantasia de Winifred para mim. Então comecei a fazer ligações para o estúdio. Pensávamos que tinha como acontecer, mas não houve interesse por alguns anos”, disse a atriz.

Ela continua: “Até que, três anos atrás, houve um movimento e o roteiro foi escolhido para o streamer. Foi o papel mais inesperado e gratificante da minha carreira. Simplesmente continua”.