‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’ retrata temática de saúde mental

A primeira série derivada de ‘Bridgerton’, ‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’ teve suas primeiras imagens divulgadas durante o evento da Netflix para fãs, o Tudum, realizado no último fim de semana. A série apresentará aos fãs de ‘Bridgerton’ uma Rainha Charlotte mais jovem, uma personagem que se tornou a queridinha dos fãs da série original.

A nova série está agendada para estreia em 2023. Veja abaixo o teaser divulgado pela Netflix.

A série spin off traz a atriz India Amarteifio como a jovem rainha Charlotte e o elenco também inclui Michelle Fairley como a princesa Augusta, a nova sogra de Charlotte; Corey Mylchreest como o rei George III; Arsema Thomas como a jovem Agatha Danbury e outros nomes. Além disso, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmell vão reprisar seus papéis como as mais velhas Queen Charlotte, Lady Danbury e Lady Bridgerton, respectivamente.

Já faz tempo que sabemos sobre a série spin off, inclusive o anúncio dela veio ainda antes da estreia da segunda temporada de ‘Bridgerton’, que aconteceu no início deste ano.

Uma nova história de amor

‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’ não se concentrará apenas na política britânica da década de 1810, mas também abordará a vida amorosa da rainha como uma jovem noiva do rei George III.

Lembremos que as temporadas 1 e 2 de ‘Bridgerton’ ofereceram um vislumbre do relacionamento agora fraturado da rainha com o rei devido a seus problemas de saúde mental, por isso será revigorante ver um momento em que a rainha era jovem e apaixonada e desfrutava da vida de conto de fadas que ela agora deseja para jovens debutantes de ‘Bridgerton’.

Novos personagens

Em julho de 2022, Shonda Rimes e a autora Julia Quinn anunciaram que colaborariam em um romance totalmente novo na série literária ‘Bridgerton’, baseado no início da vida da jovem rainha Charlotte. Na mesma época, a Netflix anunciou a série spin off. Tanto o livro quanto a série serão lançados no mesmo dia, de acordo com um comunicado de imprensa da Avon Books na HarperCollins.

Os personagens da nova série derivam das obras de Julia Quinn, mas não estão originalmente nos romances da autora que inspirou a série da Netflix. A trama é uma ideia dos showrunners de ‘Bridgerton’ e, embora as precisões históricas da série tenham sido questionadas, Chris Van Dusen, o showrunner das temporadas 1 e 2, esclareceu que o programa “não é uma aula de história”, mas “para um público moderno, apresentando temas e personagens modernos”.

O roteiro de ‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’ terá como foco a teoria debatida de que a rainha Charlotte da vida real poderia ter sido a primeira monarca britânica de ascendência mista. A nova série procurará mergulhar mais fundo nessa direção, imaginando o que a era da Regência poderia ter sido se, de fato, a rainha Charlotte tivesse raízes negras.