Série spin off de ‘Bridgerton’ sobre a rainha Charlotte encerra gravações

Desde o ano passado tivemos a confirmação por parte da Netflix de que haveria uma série derivada do universo de ‘Bridgerton’. A trama teria como personagem principal a rainha Charlotte, interpretada pela atriz Golda Rosheuvel, na série original. O roteiro mostrará uma versão mais jovem da personagem e trará também outras personagens de ‘Bridgerton’, como Lady Danbury, o rei George III e Violet Bridgerton enquanto jovens.

As últimas notícias vão animar os fãs de ‘Bridgerton’: a série ‘Rainha Charlotte’ finalizou a etapa das gravações. Quem confirmou a notícia foi o diretor da série, Tom Verica no Twitter. Ele postou uma foto que dizia simplesmente “RAINHA CHARLOTTE”, acompanhando a foto uma legenda do diretor, elogiando o elenco e a equipe: “Isso é um embrulho. Essa produção, esse elenco, essa equipe… apenas espere”, diz a legenda. E espere, vamos.

That’s a wrap. This production, this cast, this crew…just wait. pic.twitter.com/VnkWJFgSz0 — Tom Verica (@tomverica) August 30, 2022

Sobre a série ‘Rainha Charlotte’

A série spin-off seguirá a rainha Charlotte quando ela se casa com o rei George, com sua história de amor provocando uma grande mudança na sociedade. Segundo a sinopse, a trama é sobre “como o casamento da jovem rainha com o rei George desencadeou uma grande história de amor e uma mudança social, criando o mundo herdado pelos personagens de Bridgerton”.

Em uma entrevista anterior, a chefe de TV global da Netflix, Bela Bajaria, disse ao Deadline que os fãs devem estar animados com o mundo sendo montado por Shonda Rhimes e sua equipe.

“Muitos espectadores nunca conheceram a história da rainha Charlotte antes de Bridgerton trazê-la ao mundo, e estou emocionado que esta nova série expandirá ainda mais sua história e o mundo de Bridgerton”. disse.

“Shonda e sua equipe estão construindo cuidadosamente o universo Bridgerton para que possam continuar entregando aos fãs com a mesma qualidade e estilo que amam. E ao planejar e preparar todas as próximas temporadas agora, também esperamos manter um ritmo que mantenha até os espectadores mais insaciáveis totalmente satisfeitos”, ela finalizou.