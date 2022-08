Saiba quem são os novos personagens da terceira temporada de ‘Bridgerton’

Sim! Colin e Penelope terão sua história de amor narrada na terceira temporada de ‘Bridgerton’. A alta sociedade londrina será abrilhantada por esses dois personagens já muito amados pelo público.

Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), que continua a levar uma vida dupla como Lady Whistledown, mesmo após desentendimentos com sua melhor amiga Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), descobrem que a amizade pautada no respeito e no carinho pode ser transformada em um grande amor.

Em maio, a Netflix revelou que a temporada 3 de ‘Bridgerton’ não seguiria a ordem dos romances de Julia Quinn, em que se inspira. Nos livros, a história de amor de Penelope e Colin não é detalhada até o quarto romance, ‘Os Segredos de Colin Bridgerton’.

Desta vez, três personagens recém-chegados também se juntam à trama e a Netflix se pronunciou um pouco sobre eles, sem dar muitos spoilers.

São eles: Harry Dankworth (James Phoon), que “é mais do que compensa com uma boa aparência”, Lord Debling (Sam Phillips) que interpretará um “senhor genial com interesses incomuns” que ainda intriga as jovens procurando por amor e Marcus Anderson (Daniel Francis) que é uma “presença carismática que ilumina qualquer sala em que entra, atraindo a atenção de certas matriarcas da alta sociedade - e a ira de outras”.

Certamente estes serão responsáveis por deixar a temporada mais movimentada do que nunca.

Retornam para esta temporada rostos há muito conhecidos, como Adjoa Andoh (Lady Danbury), Jessica Madsen (Cressida Cowper), Harriet Cains (Philippa Featherington), Emma Naomi (Alice Mondrich), Polly Walker (Lady Portia Featherington), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Hugh Sachs (Brimsley), Bessie Carter (Prudence Featherington), Hannah Dodd (que se junta como Francesca Bridgerton), Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte) Jessie e Martins Imhangbe (Will Mondrich).