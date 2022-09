Tommy Lee mostra o bumbum para anunciar perfil no OnlyFans: “Juntem-se a mim para a diversão”

Tommy Lee posta foto com o bumbum de fora para anunciar perfil no OnlyFans (Reprodução/Instagram)

O baterista da Motlëy Crüe, Tommy Lee, decidiu abrir um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Para divulgar a novidade, ele postou uma foto em seu Instagram com o bumbum de fora (veja abaixo). Dias antes, durante um show em Las Vegas, nos Estados Unidos, o artista abaixou as calças em cima do palco para exibir a inscrição nas partes íntimas.

“Juntem-se a mim lá para a diversão que o Instagram não deixa a gente ter aqui”, escreveu Tommy na legenda da publicação.

No mês passado, o músico, que também é conhecido por ser ex-marido da atriz Pamela Anderson, já tinha postado um nude nas redes sociais. Na ocasião, ele postou uma foto que mostrava seu pênis e contou que a imagem era resultado de uma “bebedeira”.

“Algumas semanas atrás, tivemos um intervalo de duas semanas na turnê e eu bebi muito, irmão. Fiquei pelado e postei fotos do meu pinto. Caso vocês estejam vivendo embaixo de uma pedra, eu estive encrencado ultimamente. Vamos ver que tipo de problemas vou arrumar esta noite. Estamos em Las Vegas, né? Devemos dispensar essa besteira de ‘o que acontece em Vegas fica em Vegas.’ Fod*a-se isso, vamos compartilhar com o mundo,” explicou ele durante um show.

Tommy disse que sua publicação foi retirada do ar e que, por isso, ele decidiu abrir o perfil no OnlyFans. “Eles derrubaram minha publicação na internet. Agora, fui para um lugar onde você pode ser livre. Pode mostrar o que quiser e eles não derrubam”, declarou.

Tommy Lee tem 59 anos. Ele ficou famoso na década de 1980 com a banda Mötley Crüe e, anos mais tarde, teve seu nome em evidência por causa do vazamento de um vídeo íntimo dele e de Pamela Anderson, que teria sido divulgado sem o consentimento do então casal.

O relacionamento dos dois chegou a virar tema da série “Pam & Tommy”, exibida pelo canal Star+, que teve indicações ao prêmio Emmy neste ano.

