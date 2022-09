Rock in Rio: Anitta cobrou organização, mas internet viu indireta para Ludmilla e fez piadas

O Rock in Rio acabou no último domingo (11), mas as polêmicas seguem entre os destaques da internet nesta semana. A última foi quando Anitta resolveu dar uma “cutucada” na organização do festival, mas os internautas entenderam como uma indireta para Ludmilla.

Tudo começou ainda no domingo, quando Lud se apresentou no Palco Sunset, o segundo maior do Rock in Rio. Quem acompanhou o festival, reparou duas coisas: que uma das maiores artistas do pop nacional estava se apresentando em um “palco secundário” e que ela tinha ocultado uma parte da música “Onda Diferente”.

O trecho em questão contava com o rapper estadunidense Snoop Dogg cantando “Anitta, Anitta”. Contudo, como as duas são brigadas, Ludmilla preferiu não mencionar Anitta.

Os primeiros comentários começaram criticando Lud pela atitude.

Mds ela tirando o “ Anitta Anitta “. Enquanto isso a Anitta deixando a Voz dela normalmente no Coachella.

Coragem https://t.co/o6ugtG9Upu — Boys Dont Cry but I cry (@heenri_queh) September 12, 2022

a Anitta deixou a voz da Ludmilla no Rock in Rio, Coachella, Lollapalooza e Tomorrowland e hoje a Ludmilla provou mais uma vez que ainda não amadureceu o suficiente pra colocar de volta a voz da Anitta nas músicas delas durante os shows — matt (@matteuslirou) September 12, 2022

Ludmilla tirando a voz da Anitta e a do snoop dogg falando da Anitta, enquanto isso a Anitta abriu seus show no coachella, rock in rio e Lolla Paris com a voz da Ludmilla, sentiram a diferença? — Ri (@ri_ctd) September 12, 2022

Na última segunda-feira (12), Anitta acordou meio misteriosa nas redes sociais, enviando um “de nada” sem muitas explicações.

Muitos fãs entenderam como uma indireta para Ludmilla e logo começou uma briga online entre as duas fan-bases.

engraçado q qnndo a ludmilla te parabenizou pelo coachella vc simplismente agiu como uma criança e ficou postando indireta kkk amoré bota na sua cabeça q vc NUNCA vai abrir portas p mulheres pretas. deixa a luD em paz e continua sexualizando o b na gringa pq eh o isso q vc sabe https://t.co/NLYGbOhCQf pic.twitter.com/53K9haaoKI — va|_eria🎗️ (@VAlPASSARMAL) September 12, 2022

quando a anitta tocou onda diferente no coachella a ludmilla agradeceu, e sabe oq teve em troca? foi ignorada, existe uma diferença entre querer q a pessoa seja grata a vc e querer uma devoção, e a anitta quer que as pessoas sejam devotas pic.twitter.com/8SqHzwcrx4 — b. (@backzitu) September 12, 2022

Contudo, a própria cantora negou que fosse uma indireta para a colega de profissão. Horas depois, foi explicar o “mal entendido”. “Não estou mandando indireta a ninguém especificou. Nunca fiz... Não seria agora”, escreveu Anitta.

Na sequência explicou que, mesmo que os outros a achassem egocêntrica pela cobrança, ela mandaria o recado sempre que o funk tivesse visibilidade no Rock in Rio.

“Só eu e minha equipe sabemos o que passamos, numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk. Não tem nada a ver com uma pessoa [em] específico. Hoje peguei o celular e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente exaustiva não foi à toa”, complementou.

Só eu e minha equipe sabemos o que passamos numa guerra silenciosa com gente bem grande pra conseguir o devido respeito ao funk. Nao tem nada a ver com uma pessoa específico. Hoje peguei o cel e vi quanto funk rolou nesse festival e fiquei feliz que toda aquela briga extremamente — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

de me achar uó. É isso, um beiiiiijo da anitta. — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

E para finalizar, ela ainda deixou claro sua opinião sobre o show de Ludmilla. “Minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso... Palco Mundo”, afirmou.

E pra quem tá dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso... palco mundo. Então isso tem a ver com um buraco muiiiito mais embaixo — Anitta (@Anitta) September 12, 2022

Mesmo assim, o caos já estava instaurado e os memes e as piadas dominaram a internet.

as pessoas brigando entre si porque acham que a @anitta está brigando com alguém em específico, quando ela está falando de uma forma genérica sobre o quanto brigou para ter funk no rock in rio.

agora que eu disse isso, provavelmente, vão brigar comigo também. — Rosana Hermann (@rosana) September 12, 2022

Boatos que foi anitta que estava lá atrás colocando o pendrive pra tocar ah lelek no palco mundo https://t.co/VfgJ4MgoOe — livioncé | RENAISSANCE 🪩 (@livionce) September 12, 2022

as pessoas antes da anitta inventar o funk pic.twitter.com/cfRVv2xjb6 — gracy (@iagogracinha) September 12, 2022

chamaram a anitta de senhor barriga de honorio gurgel que sai cobrando aluguel de porta que ela nem abriu eu vou ter um treco KKKKKKKKKKKKKK — h (@rickcomenta) September 12, 2022

Anitta nasce dia 30/03/1993



Os bailes Funk até 29/03/1993:pic.twitter.com/eJGmDKpohX — Laurattone da Laura Pausini (@380Augusto) September 12, 2022

Quem lembra o dia em que a Anitta se montou com a Yvie Oddly, que viria a se tornar a winner da season 11 de RuPaul’s Drag Race?



Até hoje, esse é conhecido como o dia em que a arte drag foi inventada 🙏 pic.twitter.com/2r9HYHyzWF — untuck3d (@untuck3d_) September 12, 2022

Imagina a Anitta lá com o vma na mão e os outros cantores de reggaeton olham pra ela e dizem “de nada”. O assunto que seria kkkkkk — pdr (@pdrbnt) September 12, 2022

anitta descobriu o brasil, anitta colonizou o brasil, anitta instaurou o império no brasil, anitta assinou a lei áurea, anitta instaurou a república no brasil, anitta participou do golpe militar em 64, Anitta foi a primeira mulher preta a sofrer racismo, anitta inventou o funk https://t.co/wnoil11NUM — todo dia anitter passando vergonha (@tododiaanitter) September 12, 2022

Durante toda a confusão, a resposta de Ludmilla foi dizer que estava “chapada” e que estava orgulhosa do resultado de seu show.

To chapadissima kkkkk — LUDMILLA (@Ludmilla) September 12, 2022

Eu tava uma gostosa que isso — LUDMILLA (@Ludmilla) September 12, 2022

