‘Pretty Little Liars’ é renovada para a segunda temporada; Data de estreia, sinopse e elenco

Desde que nos despedimos da primeira temporada de ‘Pretty Little Liars: Um novo pecado’, ficamos órfãos da série que se destacou com relação à série que a originou, ‘Pretty Little Liars’. O reboot teve seus primeiros episódios lançados na HBO Max em 28 de julho e o décimo e último episódio foi ao ar em 18 de agosto.

Na trama, acompanhamos as aventuras de um grupo de cinco amigas em busca da identidade do assassino “A”, uma referência ao assassino da série original. Apesar de beber da fonte da série original, ‘Um Novo pecado’ tem sua própria trama e desenvolvimento de personagens independentes.

A notícia da renovação da série para uma segunda temporada na semana passada veio após muita especulação de que ela não seria renovada, principalmente após as recentes mudanças na Warner Bros., que se uniu à Discovery e anunciou uma série de mudanças, incluindo corte de gastos.

A primeira série de ‘Pretty Little Liars’ durou sete temporadas e gerou dois spinoffs controversos, que não agradaram a crítica, antes que a HBO Max se arriscasse com ‘Original Sin’.

A nova série é centrada nas personagens Imogen Adams, Tabby Haworthe, Faran Bryant, Noa Olivar e Mouse Honrada e algo que aconteceu com uma adolescente chamada Angela Waters no final dos anos 90. O mistério se aprofunda quando o grupo descobre que suas respectivas mães estiveram envolvidas na trágica morte de Angela.

Data de estreia da segunda temporada

Para quem não lembra, as gravações da primeira temporada foram anunciadas em plena pandemia, em setembro de 2020. Devido às restrições sanitárias, o cronograma foi atrasado e as filmagens começaram em meados de julho de 2021. Depois, tivemos a estreia da primeira temporada cerca de um ano depois.

Isso nos leva a pensar que a segunda temporada estreie cerca de um ano após o início de suas filmagens. Dependendo de quão cedo eles comecem a gravar, podemos esperar a segunda temporada para o segundo semestre de 2023.

Elenco e roteiro

A primeira temporada terminou com as meninas tendo descobertas improváveis sobre “A”. Com um dos personagens livre, ele provavelmente terá como alvo as meninas novamente, mas desta vez, ele pode ser mais imprevisível com seu pai na prisão.

O elenco original deve retornar, já que nenhuma das meninas teve um fim trágico na primeira temporada.