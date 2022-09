‘A Casa do Dragão’ corrigiu um detalhe polêmico de ‘Game of Thrones’

'House of The Dragon' Foto: Reprodução HBO Max

Apesar de todas as críticas que as últimas temporadas de ‘Game of Thrones’ tiveram, o criador da história, George R. R. Martin, ficou satisfeito com a primeira temporada da série. Do casting à recriação de momentos icônicos, o autor celebrou os primeiros episódios, embora houvesse duas cenas que não o deixaram completamente feliz e ‘A Casa do Dragão’ acaba de arranjar uma delas.

A cena que mais incomodou Martin ocorreu quando o rei Robert Baratheon sai em uma expedição de caça na floresta, junto com vários companheiros e soldados, e é atacado por um javali.

A cena de ‘Game of Thrones’ mostra Robert com cerca de quatro ou cinco companheiros, não muito armados e sem muitos servos. O motivo foi o pequeno orçamento que os produtores tinham por episódio.

“O que o orçamento nos decepcionou foi na minha cena menos favorita de todas as temporadas: a caça ao rei Robert. Quatro homens andando pela floresta, carregando lanças. No livro, Robert está caçando e chega a notícia de que ele foi atacado por um javali, eles o trazem de volta e ele morre. Nunca escrevi uma cena de caça, mas sei como seria uma caçada de verdade. Ele teria centenas de homens, com caçadores e cães. Haveria buzinas soando. É assim que um rei de caça vai! Ele não estaria sozinho andando pela floresta com seus amigos carregando lanças”, escreveu Martin no livro Fire Can’t Kill a Dragon.

Felizmente, ‘A Casa do Dragão’ não tem tantos problemas orçamentários e na sua cena de caça real utilizou todos os elementos que Martin descreveu.

Curiosamente, a outra cena da primeira temporada de ‘Game of Thrones’ que Martin também não gostou também foi fixada, de certa forma, na nova série: o torneio.

O autor queria que aquele momento fosse uma espécie de grande evento esportivo, com centenas de pessoas assistindo. Por questões de orçamento, em ‘Game of Thrones’ foi mostrado um pouco menor, mas em ‘A Casa do Dragão’ a visão do escritor pôde ser concretizada.