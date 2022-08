Todos mortos na 3ª temporada de ‘The Umbrella Academy’? Imagens P&B dos Hargeeves são divulgadas

A terceira temporada de ‘The Umbrella Academy’ chegou com tudo na Netflix, colocando os irmãos Hargreeves mais uma vez na luta contra o fim do mundo. Após retornarem do passado para o presente e bagunçarem a linha temporal, o grupo de super-heróis teve que enfrentar muito mais do que uma entidade apocalíptica.

Com o final subjetivo da terceira temporada (spoiler a seguir) apontando para a possível morte de Allison Hargreeves, a Número 3, o desfecho da trama trouxe uma narrativa de caos. Contudo, será que estão todos mortos?

Calma que não é para tanto! Se trata apenas da divulgação da série com imagens em preto e branco da família Hagreeves, divulgada pelas redes sociais de ‘The Umbrella Academy’. Com pôsteres vívidos antes do lançamento, a produção librou fotos em P&B completamente granuladas, como uma espécie de conceito.

Confira as imagens liberadas abaixo:

‘The Umbrella Academy’ terá 4ª temporada na Netflix?

Mesmo com a popularidade e sucesso na plataforma de streaming, ‘The Umbrella Academy’ não recebeu uma confirmação oficial de que haverá uma continuação.

Entretanto, a Netflix costuma levar certo período para se pronunciar após o lançamento, quando se trata de continuações – ainda que haja exceções.

A sequência da série já é uma realidade, embora não tenha chegado sua confirmação oficial da renovação. Contudo, de acordo com o portal The Vulcan Reporter, trama já está em estágio de produção para a próxima fase. Como de costume, a plataforma de streaming pode levar um tempo para anunciar a continuação da série de super-heróis.

‘The Umbrella Academy’ é uma das produções de grande audiência da Netflix. Com o final da terceira temporada em aberto, é de se imaginar que existe um espaço para dar sequência à produção, além da necessidade de responder a diversos questionamentos dos fãs em relação à trama.