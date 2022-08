‘Encontro’: Rafa Kalimann fala sobre namoro com José Loreto: ‘Meu coração está feliz, leve’

Rafa Kalimann fala do namoro com o ator José Loreto (Reprodução/TV Globo)

Rafa Kalimann participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quinta-feira (11) para falar sobre sua estreia como atriz na série “Rensga Hits!”, do Globoplay. Ela disse estar muito feliz com a novidade na carreira, mas acabou mesmo chamando a atenção ao revelar detalhes do seu namoro com o ator José Loreto, o Tadeu de “Pantanal”.

“Não está dando para esconder nada. Estou feliz, meu coração está feliz, leve, sou intensa, sou uma eterna apaixonada. Esse momento está assim, leve, está gostoso, estamos felizes com a carreira, com pessoal, com relacionamento, com tudo”, disse ela a Patrícia Poeta e Manoel Soares.

O casal assumiu o namoro ao aparecer junto no show de Caetano Veloso, no último dia 7. Os dois posaram para fotos do tapete vermelho e Loreto se declarou para a amada: “Estamos juntos. Tudo me encanta nela”, disse o ator.

Nesta manhã, Rafa falou de Paloma, sua personagem na série que tem como temática a música sertaneja, e brincou sobre os motivos que a levaram a se apaixonar por Loreto.

“Um tempo bom, o suficiente para a gente se conhecer bem. Sabe o que aconteceu? Paloma não pode ver um peão, olhou para Tadeu”, brincou ela sobre sua personagem em “Rensga Hits!”.

O cross de milhões! E esse encontro de Paloma com Tadeu? 😂 #Encontro pic.twitter.com/1tAYVgHU5E — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 11, 2022

Sobre a personagem, Rafa destacou que ela é uma influenciadora que adora saber das fofocas entre os sertanejos de Goiânia. Ela destacou que ficou muito feliz ao ser escolhida para o papel.

“Foi um presente, tudo veio de um jeito muito natural, que me fez ficar muito à vontade. Alice [Wegamnn] foi o primeiro curso que eu fiz, a Deborah [Secco] sugeriu meu nome e a Fabiana [Karla] é minha vizinha. Elas foram muito receptivas, além de estar na minha terra, viver num universo onde nasci. Traz muito a força da mulher.”

