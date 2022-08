Famosos lamentam a morte de Jô Soares; confira as homenagens feitas nas redes sociais

Famosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do ator, escritor, humorista e apresentador Jô Soares, aos 84 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde 28 de julho no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, para tratar de uma pneumonia, e não resistiu na madrugada desta sexta-feira (5).

As causas da morte ainda não foram reveladas. A confirmação do falecimento foi feita nas redes sociais por sua ex-mulher Flavia Pedras, que destacou que enterro e velório serão reservados à família e amigos, em data e local ainda não informados.

Homenagens

Nomes como Pelé, Ana Maria Braga, Bárbara Paz, Thiaguinho, Patrícia Poeta, Adriane Galisteu, entre muitos outros famosos, fizeram postagens para se despedir e homenagear o astro.

“Jô era um grande amigo, inteligente, perspicaz, bem humorado e que adorava uma boa conversa. Acordo muito triste com a notícia de que essa grande estrela nos deixou. Apesar daquela famosa fala do filme, não, eu não sou Jô Soares. Mas como profundo admirador, eu adoraria ter sido”, escreveu Pelé.

“Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo”, escreveu Ana Maria Braga.

“Obrigada por tudo Jô! Teus ensinamentos e tua risada ficam! Um homem inteligentíssimo engraçado humano! Vai fazer muitos falta! APLAUSOS E MUITAS RISADAS NO CÉU! Que lá vem história!!!”, escreveu a atriz Bárbara Paz.

“Meu Deus o mundo sem você... Meu amado amigo , diretor, conselheiro , vizinho que tristeza… você sempre foi cercado de amor e sempre será assim ! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com vc! Obrigada por tantas risadas , tantas conversas por todos os ensinamentos. Te amo eternamente!”, destacou Adriane Galisteu.

O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!🥲💔 — Zélia Duncan 🏳️‍🌈 (@zeliaduncan) August 5, 2022

