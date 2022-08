Quem era a melhor amiga de Lady Di que também é madrinha do príncipe Harry

Lady Di, Carolyn Bartholomew e Jack, filho de Carolyn, em 1989. Foto: Reprodução Pinterest Angelita Hopman, Her Serene Highness the Duchess of Katharienburg

Se você assistiu à quarta temporada de ‘The Crown’, certamente vai lembrar da cena na qual uma jovem Lady Di chega em seu apartamento e conta para suas amigas que foi pedida em casamento pelo príncipe Charles, príncipe de Gales e futuro rei do Reino Unido.

A reação das atrizes na cena é o mesmo que provavelmente poderíamos esperar de um grupo de garotas jovens ao saber que sua colega de quarto vai se casar com o homem mais importante do país e que um dia será rainha. Bom, sabemos como a história de “amor” entre Charles e Diana terminou, mas atendo-se ao fato de que Lady Di morava com mais três amigas em um apartamento em Londres, antes de se casar com Charles, a cena foi bastante fiel à realidade.

De fato, a cena foi retirada do livro ‘Diana: Her True Story - In Her Own Words’, do biógrafo Andrew Morton e que soubemos mais tarde ter sido feito a quatro mãos, com a presença constante de Lady Di em todos os capítulos.

Uma dessas amigas que dividiam apartamento com Lady Di era Carolyn Bartholomew, que continuou a ser uma das amigas mais próximas da princesa quando ela entrou para a realeza. Diana e Carolyn se conheciam desde a escola, onde estudaram na West Heath School, em Kent, e mais tarde Lady Di a chamou para ser madrinha do príncipe Harry.

Nos anos 1980, quando dividiu um apartamento com Diana, Carolyn estudou música no Royal College of Music (especificamente canto e piano). De acordo com a Tatler, ela também era uma esportista talentosa, além de ostentar talentos musicais.

Além disso, foi Carolyn quem pediu a Diana que procurasse ajuda médica para seu distúrbio alimentar.

Ela se casou com William Bartholomew, em setembro de 1982, e a princesa Diana estava presente no dia, em um lindo vestido rosa. Não se sabe muito sobre Carolyn nos dias de hoje, mas durante um leilão de 2017, “cartas íntimas” que Diana enviou a Carolyn arrecadaram mais de 93 mil libras esterlinas, cerca de R$ 600 mil.

Carolyn foi vista no casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle, em maio de 2018.