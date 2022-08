Reação de Harry e William vendo um vídeo antigo de Lady Di viraliza no TikTok

Com mais de 1,5 milhão de visualizações no TikTok, um vídeo antigo mostrando a reação dos príncipes Harry e William ao ver um vídeo de sua mãe, a princesa Diana, tem repercutido na rede social. As imagens mostram a princesa Diana no batizado de Harry e interagindo com os demais membros da realeza para fazer uma foto.

“Mamãe fica ótima de azul”, disse o príncipe Harry sobre o look poderoso de sua mãe dos anos 80 e o chapéu combinando, acrescentando “ainda não estou convencido sobre o vestido que estou usando!”. Os dois príncipes riem juntos.

Nas imagens do filme, a princesa Diana está sentada segurando o príncipe Harry enquanto ela chama a prima dele, Zara Phillips, filha da princesa Anne, para se aproximar dela.

De onde vem o vídeo?

A comovente cena dos príncipes vendo imagens antigas de sua mãe viralizaram no TikTok nos últimos dias, mas o vídeo original foi gravado em 2022, como parte das celebrações do 25º aniversário da morte de Diana aos 36 anos, em um acidente de carro em Paris.

O vídeo do TikTok foi postado pelo usuário identificado como @lioara_34 e já recebeu quase 200 mil curtidas e este trecho em especial foi retirado do documentário ‘Elizabeth at 90: A Family Tribute’, transmitido pela primeira vez para comemorar o aniversário da monarca em 2016, que mostrava membros da família real reagindo a filmes caseiros antigos.

O batizado do príncipe Harry

Nascido em 15 de setembro de 1984, o príncipe Harry teve seu batizado celebrado na Capela de São Jorge, nos terrenos do Castelo de Windsor. O batizado aconteceu em 21 de dezembro de 1984 e recepção aconteceu com a presença da Rainha Elizabeth II e demais membros da realeza.

Harry, que tinha pouco mais de um mês de nascimento quando foi batizado, vestia um tradicional vestido de batizado de renda, uma peça que foi encomendada em 1841 pela Rainha Vitória para seu filho mais velho.

O vestido foi passado de geração em geração, sendo usado regularmente até 2004, quando foi considerado muito frágil e uma réplica exata foi feita pela camareira da Rainha Elizabeth II, Angela Kelly.