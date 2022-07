Entenda por que Harry não tem interesse em ter um relacionamento com Camilla Parker Bowles

Uma recente revelação de uma especialista real apontou para uma grande ferida emocional do príncipe Harry relacionada à sua madrasta, Camilla Parker Bowles. Como sabemos, Camilla foi amante do príncipe Charles por muitos anos, inclusive quando Harry e William eram crianças, o que causou profundo sofrimento na mãe de Harry, a princesa Diana.

Ingrid Seward, especialista em realeza, disse ao podcast Pod Save the Queen que Harry “não tem grande respeito” por Camilla e praticamente não tem interesse em iniciar um relacionamento próximo com ela.

“Não acho que Harry esteja interessado em desenvolver um relacionamento com sua madrasta nesta fase de sua vida”, disse Seward no podcast Pod Save the Queen (via Daily Mail), acrescentando que Harry e William eram inicialmente “muito feliz” por receber Camilla na família real e que ela “ficou em segundo plano” e “não interferiu”.

O caso de Charles e Camilla

Charles e Camilla se conheceram nos anos 1970 e, mesmo quando Charles se casou com a princesa Diana e Camilla se casou com seu próprio namorado, eles mantiveram sua “amizade próxima” durante seus respectivos casamentos. Demorou quase 30 anos para os dois se tornarem publicamente e oficialmente um casal.

Em 1993, um telefonema íntimo entre Charles e Camilla vazou para a imprensa britânica, causando um grande escândalo. Nos anos que se seguiram, ambos se divorciaram de seus parceiros.

O livro de Harry e Camilla

“Eu não acho que Harry tenha muito carinho por ela; ele aumenta e diminui com ela. Não sei sobre a viagem recente, mas certamente acho que Harry ficou muito feliz em aceitar Camilla no começo, mas depois se irritou com ela e não acho que ele a tenha em grande respeito”, explicou a especialista.

Recentemente, a imprensa britânica tem falado bastante sobre o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry que, inicialmente, seria lançado este ano, mas que ainda não teve maiores informações reveladas.

Além disso, a biógrafa da realeza Angela Levin disse ao The Sun que Harry era “muito legal com [Camilla], disse que ela estava uma mulher maravilhosa e disse que gostava muito dela” quando se conheceram e notaram que Camilla foi “muito útil para Meghan quando ela se juntou pela primeira vez - a levou para almoçar e tentou ensinar-lhe algumas das coisas que ela precisava saber - as restrições e as desvantagens, bem como os aspectos positivos”.