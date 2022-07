A verdade sobre a doação milionária de Meghan e Harry a uma amiga cujo filho morreu misteriosamente

Meghan Markle e o príncipe Harry acabam de fazer uma doação de $ 5 mil dólares para uma conta do GoFundMe em nome de seus filhos, Archie e Lilibet. A quantia foi doada para uma campanha da amiga próxima do casal, Kelly McKee Zajfen, que perdeu seu filho de apenas 9 anos.

A criança, de nome George, foi tragicamente encontrada “sem sinais vitais” em casa e a causa da morte permanece um mistério. Enquanto isso, a outra filha de Kelly, irmã gêmea de George, sofre de uma doença cardíaca pela qual ela é obrigada a usar um marca-passo.

No Instagram, a amiga de Meghan e Harry postou: “Meu doce menino. Meu mundo está quebrado em um milhão de pedaços. Tenho pouca capacidade de respirar. Andar. Sentar. Você foi a luz da minha vida. Seu sorriso fez o quarto tão brilhante e seu coração era o mais perfeito e doce”.

Ela continua: “Você deixou esta Terra e deixou para trás tantas pessoas que o amavam. Não sei como posso continuar. Como posso funcionar. Como posso ser a luz e ter alegria novamente, mas vou tentar. Esforce-se por sua linda irmã gêmea. Eu não consigo compreender nada disso. Obrigado pelo meu mundo e tribo me levantando e me puxando do chão. Eu não posso fazer isso com você. Os preparativos para o funeral estão sendo feitos e mais detalhes serão divulgados”.

A campanha no GoFundMe foi iniciada por amigos de Kelly e de seu marido para ajudar nos custos da cremação e outros gastos.

Ela também é co-fundadora de um grupo chamado Alliance of Moms, cuja missão é ajudar crianças no sistema de adoção de Los Angeles que estão grávidas ou já foram criadas. Seu principal objetivo é proporcionar um futuro próspero para crianças e mães. Ela também tem uma marca de roupas infantis ecológicas chamada Little Minis.

Meghan conheceu Zajfen através de seu ex-marido Trevor Engelson, que também doou para o GoFundMe e diz-se que Engelson é amigo do marido advogado de entretenimento de Zajfen, Julian.