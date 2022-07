Não assista a ‘House of the Dragon’ sem antes ler isto

'House of the Dragon' Foto: Reprodução HBO

Mais de três anos se passaram desde que ‘Game of Thrones’ terminou, mas seus fãs continuam consumindo qualquer tipo de conteúdo ligado à série de sucesso da HBO. Se você é um deles, em breve poderá curtir ‘House of the Dragon’, mas há várias coisas que você precisa saber antes de assistir a pré-sequência de sua série favorita.

Quando acontece a série?

‘House of the Dragon’ acontecerá no meio do reinado dos Targaryens, cerca de 130 anos após aquela dinastia conquistar Westeros e quase 200 anos antes dos eventos de ‘Game of Thrones’, então não espere ver Ned Stark, Jon Snow ou Robert Baratheon correndo por aí.

A história é baseada em algum dos livros da série?

Sim e não. ‘Game of Thrones’ foi baseado nos livros ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’, de George R.R. Martin. ‘House of the Dragon’, não é inspirado nessa saga, mas em uma saga derivada chamada ‘Fogo & Sangue’ que consiste em dois volumes, dos quais apenas um foi publicado até agora.

O livro que existe hoje conta a história dos Targaryens até a Dança dos Dragões.

O que é a Dança dos Dragões?

A história dos Targaryen é marcada pela brutalidade, assassinato e traição, mas a guerra civil conhecida como Dança dos Dragões é um dos episódios mais violentos.

A guerra é desencadeada por uma crise sucessória causada pela morte do rei Viserys I. O monarca queria que sua filha Rhaenyra - a única sobrevivente de seu primeiro casamento - o sucedesse no trono, mas, após sua morte, sua segunda esposa Alicent afirma o trono para seu filho mais velho, Aegon.

Ao descobrir, Rhaenyra tenta tomar o trono à força e desencadeia uma guerra interna na família Targaryen que acaba envolvendo todas as grandes casas de Westeros.

Sobre o que é ‘House of the Dragon’?

O primeiro livro ‘Fogo & Sangue’ narra grande parte da história dos Targaryens, mas a nova série da HBO, que estreia em 21 de agosto, foca especificamente em ‘Dance with Dragons’.