George R. R. Martin diz que próximo livro terá final diferente de GOT

“Sim, algumas das coisas que você viu na HBO, em ‘Game of Thrones’, você também verá em ‘Os Ventos do Inverno’ (embora talvez não da mesma maneira)”, escreveu o autor George R. R, Martin em seu blog. “Mas muito do resto será bem diferente.”

O autor da série de livros ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’ postou recentemente em seu blog sobre o andamento de ‘Os Ventos do Inverno’, o sexto livro de sua série que inspirou o popular programa da HBO. A promessa de Martin é que os eventos que acontecem nos livros restantes podem não refletir todas as histórias da série.

‘A Dança dos Dragões’, livro mais recentemente publicado da série, foi lançado em 2011, mesmo ano da estreia de ‘Game of Thrones’. Mas a série rapidamente alcançou os livros existentes e, tendo que passar adiante, forçou os roteiristas David Benioff e DB Weiss a basear as três últimas temporadas em um esboço que Martin lhes forneceu dos eventos que ocorreriam nos livros que ainda seriam lançados.

Martin disse que “Os romances são muito maiores e muito, muito mais complexos do que a série. Certas coisas que aconteceram na HBO não vão acontecer nos livros. E vice-versa”.

Certamente os leitores que já maratonaram a série podem encontrar surpresas em ‘Os Ventos do Inverno’ e ‘Um Sonho de Primavera’.

O autor acrescentou que alguns personagens que morreram na série da HBO estão vivos no livro e vice-versa e ainda gerou certo suspense, dizendo: “Posso mudar de ideia novamente na próxima semana, com o próximo capítulo que escrever!”

“Minhas histórias crescem, evoluem e mudam à medida que as escrevo. Eu geralmente sei para onde estou indo, com certeza... os destinos finais, os grandes cenários, eles estão na minha cabeça há anos, há décadas, no caso de ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’. Os detalhes, porém não e às vezes o chão muda sob meus pés enquanto as palavras fluem”, escreveu ele.

Martin reconhece que não será capaz de agradar a todos: nem todos os leitores, nem todos os espectadores, e nem todos os fãs frustrados com a diferença de mais de uma década entre os livros: “Algumas pessoas vão gostar do meu livro, outras vão preferir o programa de televisão. E tudo bem. Você paga seu dinheiro e faz sua escolha”, disse ele.