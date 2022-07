“Totalmente surpreendente”, diz showrunner de ‘Riverdale’ sobre temporada 7

‘Riverdale’ está chegando ao final de sua sexta temporada na CW. O que uma vez começou como uma reviravolta no clássico Archie Comics, com o assassinato de Jason Blossom sacudindo a pequena cidade, e nas últimas temporadas tornou-se algo muito mais sério do que qualquer um poderia imaginar.

Em março deste ano, soubemos que ‘Riverdale’ havia sido renovada para sua sétima e, ao que tudo indica, última temporada. Ainda não há data para a estreia, mas sabemos que, como a sexta temporada ainda está indo ao ar na CW, é provável que os últimos episódios só estreiem em 2023.

Em uma entrevista recente ao Collider, sobre sua nova série de reinicialização ‘Pretty Little Liars: Original Sin’, Aguirre-Sacasa, criador da série e showrunner, falou sobre as reviravoltas inesperadas que aconteceram em ‘Riverdale’ ao longo dos cinco anos que está no ar.

Perguntado se era sua intenção encaminhar a série pelo caminho de incorporar bruxas, dimensões alternativas e necromancia, o showrunner de ‘Riverdale’ responder: “Vou ser honesto com você, não, acho que ninguém sabia disso”, ele disse. Na verdade, o roteirista chegou a dizer que estaria mentindo se dissesse que “já imaginou que Riverdale chegaria à 7ª temporada”. Esta é certamente uma resposta ponderada, visto que hoje em dia temos mais séries para assistir do que tempo e se a série não trouxer grandes números de audiência, é provável que logo saia do ar.

‘Riverdale’ manteve uma audiência constante desde seu início em 2017, o que aumentou à medida que as travessuras de Archie e sua turma se tornaram cada vez mais sinistras. A série até superou outros spin-offs da Archie Comics, ‘Katy Keene’ e ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’, também dirigidos por Aguirre-Sacasa.

“Temos mais alguns episódios para ir ao ar, e então estou realmente empolgado com a 7ª temporada. E embora não seja o que eu imaginei originalmente, é meio perfeito. Estou muito animado. Mas não, não vou mentir, eu tinha uma ideia de onde ia terminar, mas quando estávamos encerrando a 6ª temporada e conversando sobre a 7ª temporada, uma nova ideia chegou e estamos realmente empolgados”, acrescentou Aguirre-Sacasa.