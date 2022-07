Tudo o que sabemos sobre a temporada 4 de ‘Você’

'You'. Foto: Reprodução Instagram @pennbadgley

A primeira temporada de ‘Você’ foi lançada na Netflix em dezembro de 2018 e uniu milhares de fãs. A série segue Joe Goldberg (Penn Badgley), obsessivo e perigosamente charmoso, ele vai ao extremo para entrar na vida de quem o fascina.

‘Você’ começa com a história de Guinevere Beck (Elizabeth Lail), uma aspirante a escritora, que vê sua vida mudar completamente ao entrar em uma livraria no East Village, onde conhece o charmoso gerente, Joe.

Na temporada 3, houve a morte de um importante personagem, então o cenário será diferente quando a série retornar.

“Estamos profundamente gratos que a Netflix tenha mostrado a você um apoio tão monumental e que as pessoas ao redor do mundo gostaram de ver Joe realmente entender tudo errado nas últimas três temporadas. Toda a equipe de ‘Você’ está animada para explorar novas e sombrias facetas do amor na quarta temporada”, disse Sera Gamble, roteirista da série, ao anunciar a quarta temporada.

O que sabemos sobre o roteiro da quarta temporada?

Penn Badgley reprisa seu papel como Joe assustador, que agora é viúvo e começando uma nova vida longe do filho Henry, depois de fingir sua própria morte nas mãos da falecida esposa Love Quinn (Victoria Pedretti).

Enquanto isso, a estrela Tati Gabrielle vai reprisar seu papel como a ex-bibliotecária Marienne Bellamy, obsessão de Joe na temporada 3.

Novos personagens de ‘Você’ temporada 4

Lukas Gage interpreta Adam, o filho caloroso e festeiro de uma família rica, famoso por não cumprir seus padrões”. Adam será amigo ou inimigo de Joe? Até agora não sabemos.

Outros membros do elenco foram confirmados para os novos episódios, incluindo a estrela de ‘Ghosts’, Charlotte Ritchie, como a nova protagonista feminina da série, Kate.

Kate namora o professor literário Malcolm (Stephen Hagan) e fica instantaneamente desconfiado quando conhece Joe. Kate poderia ser a única a desmascará-lo?

Amy Leigh-Hickman, interpretará a estudante de literatura e escritora Nadia, enquanto Ed Speelers assume o papel de Rhys, que enfrenta a pressão para entrar na política depois de superar suas difíceis origens. Uma mente astuta como a dele também poderia ver através de Joe.

É possível que a quarta temporada seja a última temporada da série de sucesso da Netflix , e em uma entrevista recente ao Vulture, a estrela Penn Badgley falou sobre o que ele acha que deveria acontecer com o assassino Joe quando o drama chegar ao fim. “A punição é importante, mas que forma de punição é realmente eficaz?”, disse o ator.

Atualmente, não há data de lançamento confirmada para a quarta temporada de ‘Você’, mas já está em produção desde fevereiro deste ano.