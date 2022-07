Sabrina Sato impressiona ao dizer que tem mais de 40 vibradores

Se para alguns sexo é um tabu, Sabrina Sato provou que esse é um assunto normal para ela. Durante o programa “Saia Justa” desta semana, na última quarta-feira (20), a apresentadora fez uma revelação inusitada: ela mantém uma coleção com dezenas de vibradores.

“Tenho uns 40, vários… Vou me desfazendo, doando os usados. Dou de presente e ganho também. Eu adoro, sou praticamente viciada em vibradores”, declarou.

Ela disse que os brinquedos a ajudam a ter uma noite de sono melhor. Inclusive, em uma viagem, esqueceu sua mala de vibradores em um hotel. “Esqueci na cama, tive que pedir de volta. Eu levo nas viagens, para poder dormir bem”, contou.

Não faz muito tempo que Sabrina revelou que passou adiante um de seus antigos brinquedos para sua colega de “Saia Justa”, Astrid Fontenelle. A apresentadora contou que pretende usá-los logo mais.

Sabrina também compartilhou sobre um lugar em que se sentir no paraíso: “Trouxe duas malas só de vibradores (do Japão)”. Segundo ela, o país asiático conta com uma alta variedade de sex shops e vibradores.

Reality show

Sabrina Sato ganhou um reality show no GNT, “Desapegue se for Capaz”. Na atração, os participantes recebem uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada é formada por 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, ao comemorar o início do reality, em maio.

A apresentadora também faz parte da bancada do programa “Saia Justa”, no mesmo canal.

Leia também: Cantora H.E.R. será protagonista da nova versão de ‘A Bela e a Fera’, da Disney