Cantora H.E.R. será protagonista da nova versão de ‘A Bela e a Fera’, da Disney

Faz pouco mais de cinco anos que “A Bela e a Fera” ganhou sua versão em live-action, mas mesmo assim a Disney já está investindo em um remake da obra. Dessa vez, Bela será vivida pela cantora H.E.R.

“Eu não posso acreditar que faço parte do legado de ‘A Bela e a Fera’. O mundo verá a primeira Bela negra e filipina!”, celebrou a cantora em um pronunciamento.

“Eu sempre quis ser uma princesa da Disney e tenho a chance trabalhar com dois diretores incríveis Hamish Hamilton e o meu favorito, Jon M. Chu. É muito surreal e não poderia estar mais grata”, declarou.

“A Bela e a Fera: Uma Celebração de 30 Anos” é um especial da Disney para o canal ABC, mesma emissora de “Once Upon a Time”, “Grey’s Anatomy” e “This is Us”.

O filme para TV será transmitido no dia 15 de dezembro nos Estados Unidos, entrando para o Disney Plus no dia seguinte.

O diretor Jon M. Chu elogiou H.E.R. e disse que acredita que a cantora é a personificação perfeira de Bela. “Estamos empolgados para o público assisti-la nessa celebração da criatividade. Nós dois fomos influenciados como contadores de histórias pela animação original, então é muito animador colaborar juntos para honrar a arte desse clássico atemporal enquanto inspiramos toda uma nova geração de criadores”, disse.

Quem é H.E.R.

Gabriella Wilson, mais conhecida como H.E.R. (um acrônimo para “Having Everything Revealed”), é uma cantora estadunidense de R&B contemporâneo. Sua música mais executada no Spotify é “Could’ve Been”, em parceria com Bryson Tiller.

Apesar disso, talvez suas canções mais famosas talvez sejam “I Can’t Breathe”, pela qual venceu o prêmio de Grammy de Canção do Ano, e “Fight for You”, do filme “Judas e o Messias Negro”, pela qual ganhou o Oscar de Melhor Canção Original e Grammy de Melhor Performance de R&B Tradicional.

Aos 25 anos de idade, H.E.R. já acumula 20 indicações ao Grammy, principal prêmio musical.

Leia também: Série sobre caso Daniella Perez estreia na HBO Max; relembre o que aconteceu após o crime