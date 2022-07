Série sobre caso Daniella Perez estreia na HBO Max; relembre o que aconteceu após o crime

O assassinato da atriz Daniella Perez, um dos crimes que chocou o país na década de 1990, acaba de ganhar uma série documental pela HBO Max, “Pacto Brutal”.

Trinta anos após o crime, a mãe de Daniella, a escritora de novelas Gloria Perez, apresenta relatos inéditos sobre o caso. Ela revisitou-o junto com autoridades do processo, familiares e amigos.

A plataforma de streaming liberou os dois primeiros episódios nesta quinta-feira (21). Mais três capítulos serão disponibilizados na próxima quinta, dia 28, concluindo a série.

Assista ao trailer:

Relembre os acontecimentos pós crime

O ex-ator Guilherme de Pádua e sua esposa, Paula Thomaz, foram os responsáveis pelo assassinato de Daniella Perez. Eles foram condenados a 19 anos e 6 meses de prisão e permaneceram na cadeia até 1999, após cumprirem um terço da pena.

Alguns anos depois, eles se separaram. O ex-ator já passou por outros dois casamentos. Atualmente, ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha - a mesma de grandes nomes da música gospel brasileira, como Ana Paula Valadão e Nívea Soares.

Guilherme evita dar entrevistas sobre o caso, por medo de ser processado por suas falas.

Na época, Daniella tinha 22 anos de idade. Ela atuava na novela escrita pela mãe, “De Corpo e Alma”, e o personagem de Guilherme era o interesse romântico de sua personagem, Yasmin.

Já Gloria Perez, mãe da vítima, liderou um movimento popular para incluir o homicídio qualificado na Lei dos Crimes Hediondos. Esse foi o primeiro projeto de lei de iniciativa popular a ser aprovado.

Desde o acontecimento, Gloria relembra anualmente o crime cometido contra sua filha.

Estreias da HBO Max em julho

O destaque do mês vai para a estreia de “Pretty Little Liars: Um Novo Pecado”, série derivada da produção de 2010, com uma nova geração de adolescentes atormentadas.

Tem também a estreia de “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, da Marvel. Embora o teioso seja um herói da editora concorrente, no Brasil o longa sai dos cinemas para o streaming da Warner, graças a um acordo de distribuição internacional com a Sony.

Tem também a estreia de “Godzilla 2″, “Morbius”, “Uncharted: Fora do Mapa” e “Detetive Pikachu”. Entre as produções brasileiras, destaque para a segunda temporada de “Pico da Neblina”, série que se passa em uma São Paulo imaginária em que o uso e o comércio de maconha foram legalizados - veja o trailer.

