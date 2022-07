Esta é a história real que inspirou ‘Persuasão’

O filme ‘Persuasão’, que traz Dakota Johnson como a jovem Anne Elliot no papel principal, estreou no último final de semana no catálogo da Netflix e nos mostrou mais um drama romântico situado no século XIX.

Dirigido por Carrie Cracknell, o filme mostra a filha de um nobre rico que lida com seu coração partido. Sete anos após seu rompimento com Frederick Wentworth, ela se reúne com ele pelo destino. Aos poucos, os ex-amantes tentam se reconciliar enquanto perseguem outros pretendentes.

Apesar de retratar bem os dilemas da alta sociedade da época, ‘Persuasão’ não é baseado em uma história real, mas existe mais coisa que você precisa saber. Continue lendo.

O filme é uma adaptação do romance homônimo da autora Jane Austen, que foi publicado pela primeira vez em dezembro de 1817 e é um de seus últimos romances concluídos antes de sua morte em julho de 1817.

O livro conta a história de uma jovem nobre que recusa a proposta de casamento de um pretendente em seu conselho da família por causa de seu baixo status social. No entanto, mais tarde ela é forçada a confrontar seus sentimentos pelo mesmo homem quando eles se reencontram anos depois.

Este foi o evento da vida real que inspirou a premissa do romance de Jane Austen

De acordo com a especialista literária britânica Gillian Beer, a sobrinha de Austen, Fanny Knight, procurou conselhos dela sobre aceitar ou rejeitar uma proposta de um pretendente. Jane Austen sentiu que seu conselho para sua sobrinha foi equivocado e objetivo do seu próprio ponto de vista, e Fanny rejeitou o pretendente e se casou com um homem diferente.

Assim, o autora provavelmente se inspirou para escrever uma história fictícia sobre as formas de persuasão e seus efeitos negativos e positivos na comunicação humana.

A dualidade do namoro na Inglaterra do século XIX é destacada no romance por meio de personagens como o capitão Frederick Wentworth e William Elliot. O romance de Austen também lida com as consequências da persuasão, que formam o cerne do arco da história de Anne.

Assim como outras obras de Austen, o romance também trata de temas como feminismo e disparidade social. A autora comenta os métodos de namoro da era georgiana e apresenta algumas ideias progressistas sobre amor e romance em uma sociedade rígida e ortodoxa. Dada a popularidade das obras de Austen, não é surpresa que o livro tenha sido adaptado para o cinema pela diretora Carrie Cracknell.